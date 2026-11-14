Chăm lo sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Chiều 14-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Hòa Hương, xã Hòa Hội (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, kết hợp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM, tham dự ngày hội.

Năm 2026, nhân dân ấp Hòa Hương đóng góp hơn 61,6 triệu đồng và 6 ngày công để chung tay xây dựng đường hoa, đường cờ, lắp đặt đèn chiếu sáng, trang bị thùng rác trên các tuyến đường thuộc ấp.

Ban Công tác Mặt trận ấp đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, vận động hơn 26,6 triệu đồng các loại quỹ; hỗ trợ 186 lượt hộ, người dân và trao 187 suất quà trị giá 68,5 triệu đồng.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng cây xanh cho lãnh đạo ấp Hòa Hương

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc biểu dương những kết quả đạt được của ấp Hòa Hương; đề nghị địa phương tiếp tục lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác, tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh, quan tâm hỗ trợ 98 hộ còn khó khăn, nhất là các hộ chưa tiếp cận nước sạch, tạo sinh kế bền vững và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Dịp này, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Hòa Hội trao tặng 25 phần quà cho các hộ thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; ấp Hòa Hương được UBND xã Hòa Hội công nhận “Ấp văn hóa năm 2026”; 5 hộ gia đình tiêu biểu được tặng giấy khen.

TRÚC GIANG