Phường Tân Sơn Nhì (TPHCM) giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hạn

Trong năm 2025, phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh. Ước thu ngân sách nhà nước đạt 195,52% kế hoạch được giao.

Chiều 9-1, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2025, UBND phường Tân Sơn Nhì đã tiếp nhận, giải quyết hơn 10.000 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều công trình, hoạt động an sinh xã hội được triển khai hiệu quả như: vận động kinh phí nâng cấp hẻm 481 đường Tân Kỳ Tân Quý, hẻm 42/1 đường Trần Hưng Đạo; hỗ trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long); thực hiện chương trình “Nghĩa tình Tân Sơn Nhì”, chăm lo các hoàn cảnh khó khăn thông qua trao học bổng, sửa chữa nhà, tặng thẻ bảo hiểm y tế…

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đánh giá cao những kết quả tích cực mà phường Tân Sơn Nhì đạt được trong năm 2025.

Định hướng nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Dương Trọng Hiếu đề nghị phường sớm xây dựng các giải pháp cụ thể, triển khai hiệu quả chủ đề năm của thành phố: “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy – Khai thông thể chế – Đột phá hạ tầng – Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu trao bằng khen đến các chi bộ

Đồng chí yêu cầu phường đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường; quyết liệt xây dựng phường không ma túy. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Dương Trọng Hiếu đề nghị phường tập trung chăm lo tốt đời sống người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết chu đáo, vui tươi.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú trao bằng khen cho các tập thể

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì đã trao bằng khen cho 24 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021–2025); khen thưởng 4 chi bộ tiêu biểu, 15 tập thể và 255 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Quốc Bình trao bằng khen cho các cá nhân

CẨM TUYẾT