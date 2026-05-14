60 đảng viên phường Tây Thạnh và Tân Sơn Nhì nhận Huy hiệu Đảng

Sáng 14-5, Đảng ủy phường Tây Thạnh, TPHCM, tổ chức lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng. Đến dự có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh nhấn mạnh, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Người; đồng thời khẳng định quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường Tây Thạnh đã trao Huy hiệu Đảng đến 26 đảng viên. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng...

Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh Đào Minh Chánh trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết dự lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Tân Sơn Nhì.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân phường Tân Sơn Nhì luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đợt này, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 34 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì Nguyễn Trần Phú bày tỏ tin tưởng các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất cao đẹp của người đảng viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Sơn Nhì trao quà cho 8 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trao quà đến đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

CẨM TUYẾT