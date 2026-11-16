Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Lãnh đạo xã Long Hải thăm, tặng quà nhà giáo hưu trí tiêu biểu dịp 20-11

SGGPO

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), xã Long Hải (TPHCM) tổ chức 2 đoàn công tác thăm, tặng quà nhà giáo hưu trí tiêu biểu trên địa bàn.

1794818183708_1423070872617887237_1423070872617887237_f059f38c3d6215394e5635e4624a8768.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Long Hải thăm, tặng quà cô Nguyễn Ngọc Mến (ấp Phước Hưng)

Ngày 16-11, đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, làm trưởng đoàn đã đến thăm thầy Đinh Văn Hùng (ấp Phước Bình), thầy Vũ Hùng Mạnh (ấp Phước Lâm), cô Lê Thị Kim Ngọc (ấp Phước Thái), cô Nguyễn Ngọc Mến (ấp Phước Hưng), cô Đỗ Thị Chơn (ấp Lò Vôi) và cô Phạm Thị Yến (ấp Hải Lâm).

1794818099111_1423070872617887237_1423070872617887237_9284c4d4d01fa1be264ed867998f4eff.jpg
Đại diện lãnh đạo xã Long Hải thăm, tặng quà cho cô Võ Thị Thu Hà.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Minh Tâm thăm hỏi sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao quà đến các thầy, cô. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí ghi nhận những đóng góp của các nhà giáo trong nhiều năm công tác, giảng dạy.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm mong muốn các thầy, cô tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, quan tâm đóng góp cho giáo dục và phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

Long Hải 20-11

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn