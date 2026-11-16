Lãnh đạo xã Long Hải thăm, tặng quà nhà giáo hưu trí tiêu biểu dịp 20-11

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), xã Long Hải (TPHCM) tổ chức 2 đoàn công tác thăm, tặng quà nhà giáo hưu trí tiêu biểu trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo xã Long Hải thăm, tặng quà cô Nguyễn Ngọc Mến (ấp Phước Hưng)

Ngày 16-11, đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, làm trưởng đoàn đã đến thăm thầy Đinh Văn Hùng (ấp Phước Bình), thầy Vũ Hùng Mạnh (ấp Phước Lâm), cô Lê Thị Kim Ngọc (ấp Phước Thái), cô Nguyễn Ngọc Mến (ấp Phước Hưng), cô Đỗ Thị Chơn (ấp Lò Vôi) và cô Phạm Thị Yến (ấp Hải Lâm).

Đại diện lãnh đạo xã Long Hải thăm, tặng quà cho cô Võ Thị Thu Hà.

Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Minh Tâm thăm hỏi sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao quà đến các thầy, cô. Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí ghi nhận những đóng góp của các nhà giáo trong nhiều năm công tác, giảng dạy.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm mong muốn các thầy, cô tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, quan tâm đóng góp cho giáo dục và phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

NGUYỄN NAM