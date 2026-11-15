Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Cụ thể hóa chính sách an sinh bằng những việc làm thiết thực

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà cho học sinh khu phố 2 tại ngày hội



Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương những nỗ lực của cấp ủy và Ban Công tác Mặt trận cùng nhân dân khu phố trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh để xây dựng đất nước; vì vậy, cần tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống hiếu nghĩa, lòng biết ơn, tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng trong mỗi gia đình, khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Thắng trao quà cho các em học sinh khu phố 2 tại ngày hội

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu địa phương cụ thể hóa chính sách an sinh bằng những việc làm thiết thực; tập trung chăm lo người có công, người yếu thế, gia đình khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo và hậu phương quân đội; chú trọng quan tâm sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em; đồng thời chăm lo giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống và lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vận động người dân bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, đoàn kết, an toàn, nghĩa tình.

Đồng chí cũng đề nghị phường Phước Thắng khai thác hiệu quả lợi thế ven biển, ven sông để phát triển kinh tế biển, du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, mở rộng không gian xanh và nâng cao chất lượng đô thị; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, gắn phát triển kinh tế với chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Dịp này, thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao 10 phần quà tặng các gia đình tiêu biểu; trao quà tặng các em học sinh; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng trao quà đến các hộ khó khăn, gia đình chính sách thuộc khu phố.

TRÚC GIANG