Đón chuyến bay thẳng đầu tiên chặng Cam Ranh – Phú Quốc

Ngày 15-3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức đón chuyến bay thẳng đầu tiên từ Phú Quốc (An Giang) hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh.

Chuyến bay 9G2952 của Sun PhuQuoc Airways cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã hạ cánh tại Cam Ranh lúc 15 giờ 45 ngày 15-3. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Cam Ranh khởi hành và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 18 giờ cùng ngày. Cả hai chuyến đều đạt tỷ lệ lấp đầy cao, khoảng 90-100%.

Theo kế hoạch, đường bay khứ hồi Phú Quốc – Cam Ranh sẽ được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần, khoảng 170 hành khách mỗi chuyến, và dự kiến sẽ sớm tăng lên tần suất bay hàng ngày. Trước đây, hành khách di chuyển giữa Nha Trang và Phú Quốc thường phải nối chuyến qua TPHCM hoặc Hà Nội.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc mở đường bay Phú Quốc – Cam Ranh là dấu mốc quan trọng trong kết nối hai trung tâm du lịch biển lớn của cả nước, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch, mở rộng thị trường khách và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng quà đến các vị khách xuống sân bay

Năm 2025, Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; còn Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, mang về doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng. Đường bay mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch liên vùng hấp dẫn, kết nối hai điểm đến nổi bật của du lịch biển Việt Nam.

HIẾU GIANG