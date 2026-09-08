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Hơn 90% du khách Việt chọn điểm đến gắn liền với trải nghiệm ẩm thực

SGGPO

Ẩm thực đang trở thành một trong những yếu tố định hình xu hướng lựa chọn và trải nghiệm điểm đến của du khách Việt.

Chợ Đông Ba (Huế) là một trong những điểm đến được du khách yêu thích. Ảnh: THU HÀ
Chợ Đông Ba (Huế) là một trong những điểm đến được du khách yêu thích. Ảnh: THU HÀ

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của Booking.com, 92% du khách Việt có xu hướng chọn ẩm thực là trải nghiệm chính cho những chuyến đi; 46% xem ăn uống là nhu cầu không thể bỏ qua khi lên kế hoạch du lịch. Báo cáo trên được thực hiện từ 32.300 lượt người tại 32 thị trường, trong đó có Việt Nam.

Sở thích này cho thấy du khách muốn tìm hiểu đời sống địa phương. Có 49% người được khảo sát cho biết muốn ghé các khu chợ địa phương, 47% ưu tiên ẩm thực đường phố và 44% tìm những quán ăn ít người biết đến. Khoảng 40% sẵn sàng sắp xếp lịch trình theo các lễ hội ẩm thực hoặc sự kiện theo mùa.

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Khám phá chợ dân sinh là một trong những trải nghiệm được du khách lựa chọn. Ảnh THU HÀ

Những số liệu trên cho thấy ẩm thực được nhìn như một phần của trải nghiệm văn hóa. Một khu chợ dân sinh, quán ăn lâu năm hay món đặc sản địa phương sẽ giúp du khách tiếp cận đời sống bản địa theo cách gần gũi hơn.

Đến với Hà Nội vào dịp Trung thu năm nay, du khách có thể tham gia các hoạt động làm bánh, đồ chơi dân gian ở khu phố cổ. Còn ở khu vực Chợ Lớn ở TPHCM, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội náo nhiệt với múa lân, đèn lồng và các hàng quán mang dấu ấn văn hóa người Hoa...

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Mùa trung thu đã nhuộm sắc trên nhiều đường phố ở Hà Nội. Ảnh THU HÀ

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam nhận định, khi nhu cầu về những trải nghiệm văn hóa chân thực ngày càng tăng thì ẩm thực chính là cầu nối để du khách tiếp cận di sản và bản sắc địa phương.

Ở Việt Nam, bánh nướng, bánh dẻo và các loại quả mùa thu thường xuất hiện trong mâm cỗ đêm Rằm, gắn với tập tục đoàn viên. Nét văn hóa này cũng được thể hiện qua những sản phẩm du lịch Trung thu năm nay.

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VĨNH XUÂN

Từ khóa

ẩm thực điểm đến

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