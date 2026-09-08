Việt Nam đứng tốp đầu về tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại

Theo số liệu Agoda (nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến) công bố ngày 8-9, Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại, trong đó Đà Nẵng được xếp thứ 6 trong nhóm điểm đến có tỷ lệ khách quay lại cao.

Theo Agoda, bảng xếp hạng được xây dựng từ dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm. Nhật Bản đứng đầu, tiếp đến là Thái Lan và Việt Nam.

Với tiêu chí điểm đến, Đà Nẵng đứng thứ 6 tại châu Á, sau Tokyo, Bangkok, Bali, Seoul và Osaka. Đây cũng là điểm đến Việt Nam có tỷ lệ khách quay lại cao nhất. TPHCM, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc lần lượt nằm trong nhóm dẫn đầu trong nước. So với bảng xếp hạng trước, Hà Nội tăng 2 bậc, TPHCM tăng 1 bậc và Sa Pa tăng 3 bậc.

Bảng xếp hạng châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại. Ảnh AGODA

Trong khi đó, số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, trong tháng 8 Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, tăng trên 14%, tương đương hơn 63% mục tiêu 25 triệu lượt khách trong năm.

Phú Quốc là một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế. Ảnh: HOÀNG HÀ

Sự gia tăng lượng khách quốc tế đi cùng xu hướng khách quay trở lại cho thấy thị trường du lịch Việt Nam đang có những chuyển động tích cực cả về quy mô lẫn cơ cấu. Vấn đề đặt ra là duy trì chất lượng dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm để giữ chân du khách trong những lần tiếp theo.

VĨNH XUÂN