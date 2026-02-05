Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng kỷ lục

Ngày 5-2, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết tháng 1-2026, đặc khu Phú Quốc ước đón 278.347 lượt khách quốc tế, tăng tới 122,9%, tương đương 13,8% kế hoạch năm, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của đảo Ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Khách quốc tế tham quan chợ đêm Phú Quốc

Trong khi đó, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thông tin dự báo dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm tết.

Cụ thể, theo kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng khoảng 50% so với Tết 2025, với trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày.

Riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80-84 chuyến/ngày, trong đó 50% là chuyến bay quốc tế. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720.000 lượt, trong đó cả quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Khách quốc tế trải nghiệm tại Bãi Kem, Phú Quốc

Để phục vụ tốt nhu cầu khách quốc tế nói riêng và du khách nói chung đến đặc khu Phú Quốc dịp Tết Bính Ngọ 2026, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, cho biết sở sẽ phối hợp địa phương, đơn vị liên quan bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời giải đáp các kiến nghị, phản ánh của du khách; yêu cầu cơ sở lưu trú nghiêm túc chấp hành các quy định về niêm yết giá, công khai giá dịch vụ, tuyệt đối không nâng giá, ép giá, “chặt chém” du khách.

Bên cạnh đó, thành lập các tổ liên ngành kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú mới thành lập nhưng chưa đủ điều kiện pháp lý, đơn vị lữ hành hoạt động trái phép và tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động “chui”.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, Phú Quốc hiện có hơn 24.000 phòng lưu trú đạt chuẩn, trong đó có hơn 13.000 phòng chất lượng cao để đón khách quốc tế. Địa phương hiện chủ động và khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ để đạt tiêu chuẩn phục vụ khách.

NAM KHÔI