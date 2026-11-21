Ngày 21-11, Đảng ủy – HĐND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông (TPHCM) tổ chức Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Sắc màu Thành phố - Tự hào Bình Trị Đông”.

Tại ngày hội, UBND phường trao 80 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các học sinh vượt khó học giỏi; trao quà cho 16 hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Bình Trị Đông trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi tại ngày hội văn hóa

Bên cạnh các hoạt động chăm lo, ngày hội còn tổ chức chương trình “Đổi chất thải nguy hại lấy cây xanh”, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Các gian hàng trưng bày sản phẩm, giới thiệu nét đẹp văn hóa cùng trò chơi dân gian, kéo co cũng tạo không khí giao lưu vui tươi, phấn khởi.

Người dân đổi chất thải lấy cây xanh tại ngày hội văn hóa

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, nhấn mạnh ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 trong tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam. Văn hóa được thể hiện không chỉ qua di sản, lễ hội, nghệ thuật truyền thống mà còn trong nếp sống, cách ứng xử và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông đề nghị các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và 39 khu phố trên địa bàn phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường, phát triển mảng xanh, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, an toàn và hạnh phúc.

* Nhân dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, sáng 21-11, Đoàn đại biểu do đồng chí Bùi Thanh Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông làm trưởng đoàn, đã đến viếng tại hai Nhà bia ghi danh Liệt sĩ trên địa bàn phường.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

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MAI TUYỀN