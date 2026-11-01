Sức sống cơ sở

Phường Bình Trị Đông biểu dương nhiều người tốt việc tốt, gia đình văn hóa

SGGPO

Ngày 1-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 9, phường Bình Trị Đông (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”.

Tham dự có đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM.

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Đồng chí Trịnh Thị Thanh (thứ 4 từ trái sang) trao giấy khen gương người tốt việc tốt. Ảnh: HOÀNG KIM

Tại ngày hội, Ban Tổ chức biểu dương 11 gương người tốt việc tốt, 10 gia đình văn hóa tiêu biểu, 15 gia đình học tập tiêu biểu và trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội còn có nhiều gian hàng phục vụ người dân cùng các trò chơi dân gian có thưởng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường gắn kết giữa các hộ gia đình.

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Đại biểu tham quan gian hàng tại ngày hội. Ảnh: HOÀNG KIM

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông Bùi Thanh Hoài, đề nghị khu phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, gần dân, sát dân; lấy người dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy…

Từ đầu năm đến nay, khu phố 9 đã vận động hỗ trợ 32 trường hợp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng; tổ chức 16 đợt ra quân vệ sinh môi trường với 240 lượt người tham gia, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí chăm lo các đối tượng gần 90 triệu đồng.

Ngoài ra, khu phố đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 22 triệu đồng và Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” hơn 11 triệu đồng.

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Từ khóa

ngày hội toàn dân tộc phường Bình Trị Đông khu phố 9

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