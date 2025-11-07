Kinh tế

Tăng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo từ pin lưu trữ

SGGPO

Các chuyên gia nhận định, pin lưu trữ là công nghệ nền tảng, giúp điều hòa công suất, ổn định tần số điện áp, giảm tắc nghẽn truyền tải và tăng hiệu quả khai thác năng lượng tái tạo.

Ngày 7-11, tại TPHCM, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) phối hợp với Cục Điện lực - Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề: “Giải pháp chính sách, công nghệ phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và điện mặt trời khu công nghiệp tại Việt Nam”.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, Việt Nam phát triển thủy điện tích năng (2.400-6.000 MW) và pin lưu trữ BESS (10.000-16.300 MW), đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, cơ chế giá điện mua và bán cho hệ thống lưu trữ, đặc biệt với BESS, còn thiếu hấp dẫn, cần tiếp tục hoàn thiện để thúc đẩy thị trường.

Hội thảo 7.11.jpg
Các chuyên gia, đại biểu tham dự diễn đàn ngày 7-11

Ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực thông tin, chuyển dịch năng lượng là xu hướng tất yếu, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong đó, BESS được xem là công nghệ nền tảng, giúp điều hòa công suất, ổn định tần số điện áp, giảm tắc nghẽn truyền tải và tăng hiệu quả khai thác năng lượng tái tạo.

Khách tham quan gian hàng EVN TPHCM.jpg
Người dân, khách tham quan tìm hiểu sản phẩm tại gian hàng của EVN TPHCM trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025

Diễn đàn cũng thảo luận các giải pháp chính sách, công nghệ, nội địa hóa và kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Ban tổ chức sẽ tổng hợp các kiến nghị gửi cơ quan quản lý, nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

THI HỒNG

Từ khóa

BESS Nguyễn Thế Hữu Cục Điện lực Thủy điện tích năng VEA Điện áp Giá điện Lưu trữ Nội địa hóa

