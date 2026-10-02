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PNJ giải trình về cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp

SGGPO

Sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 28-9 đến 2-10, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã yêu cầu Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giải trình về diễn biến giá cổ phiếu.

Ảnh chụp tại một cửa hàng PNJ TPHCM (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)
Ảnh chụp tại một cửa hàng PNJ TPHCM (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Trong báo cáo giải trình gửi HOSE chiều 2-10, PNJ cho biết, cổ phiếu giảm sàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây có xu hướng điều chỉnh, tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ (margin) đối với cổ phiếu PNJ, điều này có thể làm gia tăng áp lực bán, ảnh hưởng đến thanh khoản và diễn biến giá cổ phiếu.

PNJ cũng cho biết, diễn biến cổ phiếu PNJ chịu tác động từ loạt thông tin được công bố trong tháng 9. Trong giai đoạn từ ngày 4-9 đến 30-9-2026, PNJ công bố nhiều thông tin liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị doanh nghiệp, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan, cùng các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

“Các thông tin của Công ty và các cá nhân nêu trên được hình thành độc lập về mặt chủ thể, diễn ra ở từng thời điểm và đều được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư” - bảng giải trình nêu rõ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2-10, PNJ giảm kịch sàn phiên thứ 5 liên tục trong chuỗi 9 phiên giảm, xuống 23.050 đồng/ cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 8-2020.

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Sau 5 phiên giảm sàn liên tục, cổ phiếu PNJ chốt phiên ngày 2-10 xuống còn 23.050 đồng/cổ phiếu

Đáng chú ý, thanh khoản cổ phiếu tăng đột biến. PNJ khớp lệnh 76,07 triệu cổ phiếu, cùng hơn 1,06 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch đạt 77,13 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1.797 tỷ đồng, cao nhất thị trường trong phiên. Khối lượng này tương đương hơn 15% số cổ phiếu đang lưu hành của PNJ.

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NHUNG NGUYỄN

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