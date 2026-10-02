Phấn đấu tổng vốn huy động qua thị trường chứng khoán đạt 5,4 triệu tỷ đồng

Chiều 2-10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội nghị thường niên Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31 do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) và Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) phối hợp tổ chức, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ trì phiên tọa đàm với chủ đề “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở rộng đáng kể về quy mô. Vốn hóa thị trường tương đương 77% GDP, giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi phiên và đến nay có khoảng 10,9 triệu tài khoản tham gia giao dịch.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LƯU THỦY

Đặc biệt, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế và tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sự phát triển của thị trường cần được đánh giá trên cả quy mô và chất lượng.

Các chuyên gia tham gia phiên tọa đàm. Ảnh: LƯU THỦY

Trong tham luận đại diện cho tổ chức quốc tế tại Việt Nam, bà Tehmina Khan, Chuyên gia Kinh tế trưởng phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào của Ngân hàng Thế giới, nhận xét rằng đối với Việt Nam, điểm quyết định không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà nằm ở năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Đại điện Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng, thị trường vốn sâu hơn là điều kiện thiết yếu để mở khóa nguồn tài chính dài hạn cho tăng trưởng dựa trên năng suất cho Việt Nam. 3 hướng được bà Tehmina đề xuất để Việt Nam phát triển thị trường vốn là: mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức, củng cố cơ chế định giá và thanh khoản, cải thiện hạ tầng và giám sát thị trường.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong giai đoạn tới, cơ quan này sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai những giải pháp đồng bộ nhằm đạt được 3 mục tiêu.

Thứ nhất, duy trì xếp hạng thị trường chứng khoán theo tiêu chuẩn FTSE Russell và đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030. Phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030, giá trị huy động vốn trên thị trường vốn đạt bình quân 2 triệu tỷ đồng/năm; tổng giá trị vốn huy động qua thị trường chứng khoán đạt 5,4 triệu tỷ đồng...

Thứ hai, phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng bền vững, ưu tiên phát triển nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính (quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm...). Phấn đấu đến năm 2030, giá trị tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán đạt khoảng 15% GDP; tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP...

Thứ ba, phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, tăng quy mô và độ sâu, tăng cường hiệu quả huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế...

LƯU THỦY