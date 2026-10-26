POCO ra mắt POCO X8s với loạt trang bị vượt trội

POCO X8s chính thức gia nhập POCO X Pro Series với thiết kế chuẩn flagship, màn hình AMOLED 1,5K 120Hz, hệ thống ba camera linh hoạt và viên pin dung lượng lớn 6.330mAh hỗ trợ sạc nhanh 100W, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng và giải trí của người dùng trẻ.

POCO X8s đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng smartphone thường xuyên trong ngày.

Thương hiệu POCO đã giới thiệu POCO X8s, thành viên mới nhất của POCO X8 Series tại thị trường Việt Nam.

Với độ mỏng chỉ 8,06mm và trọng lượng 187g, POCO X8s sở hữu thiết kế gọn nhẹ, thuận tiện khi cầm nắm và sử dụng. Khung viền nhôm bo cong kết hợp mặt lưng kính tạo nên tổng thể hài hòa, trong khi cụm camera đồng màu với thân máy tăng tính liền mạch. POCO X8s có ba lựa chọn màu sắc gồm xanh dương, trắng và đen, trong đó phiên bản màu đen tạo điểm nhấn với phối màu đen – bạc cá tính.

Sản phẩm với màn hình AMOLED 6,35 inch độ phân giải 1,5K, kết hợp tấm nền M10 và viền màn hình chỉ 1,18mm, mang đến không gian hiển thị rộng rãi trong thân máy nhỏ gọn. Độ sáng tối đa 3.500 nit giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh. Lần đầu tiên trên smartphone POCO, công nghệ tần số quét thích ứng Adaptive Refresh Rate Pro 1–120Hz được tích hợp, cho phép điều chỉnh tần số quét theo nhu cầu sử dụng nhằm duy trì chuyển động mượt mà đồng thời tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

POCO X8s được trang bị hệ thống ba camera đa dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhiếp ảnh, từ chụp phong cảnh đến chân dung. Camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 800, kết hợp công nghệ chống rung quang học OIS, hỗ trợ ghi lại hình ảnh rõ nét và ổn định.

Đáng chú ý, camera tele 50MP hỗ trợ zoom 2,5x lần đầu được trang bị trên dòng POCO X Pro Series, mở rộng khả năng chụp ảnh từ xa và mang đến thêm lựa chọn sáng tạo khung hình. Kết hợp với camera góc siêu rộng 8MP, hệ thống cho phép người dùng linh hoạt thay đổi góc chụp theo từng nhu cầu. Bên cạnh ảnh tĩnh, tính năng Live Moment hỗ trợ ghi lại các khoảnh khắc chuyển động ở độ phân giải lên đến 1080p, lưu giữ hình ảnh sống động với độ chi tiết cao.

Sức mạnh của POCO X8s đến từ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, hỗ trợ xử lý nhanh các tác vụ thường ngày, chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng và đáp ứng nhu cầu giải trí. Viên pin Silicon-Carbon dung lượng lớn 6.330mAh, với hàm lượng vật liệu Silicon đạt 16%, POCO X8s đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng smartphone thường xuyên trong ngày. Sảm phẩm cũng được trang bị khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP68, tăng cường bảo vệ thiết bị trước những tác động từ môi trường…

POCO X8s phiên bản 8GB + 256GB có giá 12.990.000 đồng, giảm còn 10.990.000 đồng. POCO X8s phiên bản 12GB + 512GB có giá 15.490.000 đồng, giảm còn 13.490.000 đồng… cìng quà tặng khác.

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