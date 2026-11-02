Motorola ra mắt thế hệ máy tính bảng Moto Pad tại Việt Nam

Motorola vừa ra mắt thế hệ máy tính bảng Moto Pad đầu tiên tại thị trường Việt Nam với ba sản phẩm: Moto Pad 70 Pro, Moto Pad 70 và Moto Pad 60 Neo.

Moto Pad mang đến loạt tiện ích AI thông minh

Hướng đến nhu cầu học tập, giải trí và làm việc di động, dải thiết bị mới sở hữu màn hình bảo vệ mắt đạt chuẩn TÜV Rheinland, âm thanh JBL kết hợp Dolby Atmos, pin bền bỉ đến 10.200 mAh cùng loạt tiện ích AI thông minh.

Điểm nhấn của dòng Moto Pad là hệ thống màn hình bảo vệ mắt đạt chuẩn TÜV Rheinland với ba tiêu chí: giảm ánh sáng xanh phần cứng (Low Blue Light) giúp bảo vệ giấc ngủ; khử nhấp nháy (Flicker Free) giảm mỏi mắt; và chứng nhận Full Care Display an toàn thị giác. Thân máy kim loại nguyên khối mỏng nhẹ mang lại cảm giác cầm chắc chắn và sang trọng.

Thiết bị tích hợp các tiện ích AI như Smart Capture, Smart Erase, Smart AI Input, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và Circle to Search từ Google. Qua chế độ PC Mode và Smart Connect, máy liên kết đa thiết bị mượt mà, biến thành trạm làm việc di động khi kết hợp bút Moto Pen và bao da bàn phím.

Ở phân khúc cao cấp, Moto Pad 70 Pro trang bị màn hình 13 inch 3.5K sắc nét, tần số quét 144 Hz và độ phủ màu 99% DCI-P3. Máy mỏng chỉ 6,2 mm, nặng 598 g màu PANTONE Titan. Cấu hình trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, pin 10.200 mAh sạc nhanh 45 W, 4 loa JBL kết hợp Dolby Atmos cùng camera sau 13 MP và camera trước 8 MP đáp ứng tốt hội họp trực tuyến.

Moto Pad 70 cân bằng giữa công việc và giải trí với màn hình 12 inch 2.5K 90 Hz, độ sáng tối đa 800 nits. Máy vận hành trên chip MediaTek Dimensity 6400, pin 10.200 mAh, sạc nhanh 45 W và 4 loa Dolby Atmos. Thiết bị sở hữu màu PANTONE Xanh Băng Thanh, hỗ trợ bút Moto Pen và bao da bàn phím thuận tiện nhập liệu.

Còn Moto Pad 60 Neo mang thiết kế mỏng nhẹ màu PANTONE Xanh Biển Cả. Máy trang bị màn hình 11 inch 2.5K 90 Hz đạt chuẩn TÜV Rheinland, 4 loa Dolby Atmos, chip MediaTek Dimensity 6300 cùng pin 7.040 mAh cho thời lượng sử dụng đến 12 giờ. Hộp máy tặng kèm sẵn củ sạc và tương thích với trợ lý AI Google Gemini hay Copilot.

Dòng Moto Pad mở bán tại Việt Nam từ ngày 30-10-2026 với mức giá bán: Moto Pad 60 Neo giá 6.590.000 đồng; Moto Pad 70 giá 10.990.000 đồng và Moto Pad 70 Pro giá 18.990.000 đồng cùng chính sách bảo hành chính hãng từ nhà sản xuất.

Hệ thống Thế Giới Di Động triển khai khuyến mãi mở bán với tổng ưu đãi lên đến 4.000.000 đồng. Khách hàng được giảm trực tiếp đến 1.000.000 đồng cùng quà tặng phụ kiện trị giá 3.000.000 đồng gồm củ sạc nhanh, bao da bàn phím, bút cảm ứng và chuột không dây. Học sinh, sinh viên và giáo viên còn được trợ giá thêm 500.000 đồng…

KIM THANH