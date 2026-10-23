JBL Quantum 520 với màng carbon 50mm, kết nối không dây kép, pin 37 giờ

JBL vừa giới thiệu mẫu tai nghe gaming không dây JBL Quantum 520 tại thị trường Việt Nam, là sản phẩm kế thừa triết lý “Sound is Survival” từ dòng Quantum cao cấp, hướng đến trải nghiệm âm thanh cân bằng giữa hiệu năng thi đấu, sự linh hoạt và mức giá dễ tiếp cận.

JBL Quantum 520 chuyên cho người chơi game

Đóng vai trò trung tâm trong khả năng tái tạo âm thanh của JBL Quantum 520 là hệ thống driver dynamic màng carbon kích thước 50mm. Nhờ ứng dụng vật liệu giảm chấn carbon tiên tiến cùng khả năng hỗ trợ chuẩn Hi-Res Audio, màng loa mang lại chất âm sắc nét và sống động. Tai nghe giúp game thủ dễ dàng nhận biết các chi tiết âm thanh quan trọng trong trận đấu như tiếng bước chân, tiếng thay đạn hay hướng chuyển động của đối thủ.

Bên cạnh phần cứng màng carbon, JBL Quantum 520 tích hợp công nghệ âm thanh không gian JBL Quantum Spatial Sound thông qua phần mềm JBL QuantumENGINE trên máy tính. Công nghệ này mô phỏng môi trường âm thanh vòm với các hiệu ứng phản xạ và độ vang tự nhiên, tái hiện chính xác hướng lẫn khoảng cách nguồn âm.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng trên nhiều nền tảng, JBL Quantum 520 mang đến hai phương thức kết nối không dây gồm 2.4GHz và Bluetooth 5.4. Chế độ không dây 2.4GHz qua USB dongle cung cấp đường truyền độ trễ thấp và độ ổn định cao, đảm bảo sự đồng bộ giữa âm thanh với hình ảnh trong các trận đấu đòi hỏi phản hồi tức thì. Kết nối Bluetooth 5.4 giúp tai nghe dễ dàng ghép đôi cùng điện thoại hoặc máy tính bảng cho các nhu cầu nghe nhạc, liên lạc hàng ngày.

Thiết bị vẫn hỗ trợ kết nối có dây thông qua cổng USB-C để khai thác trọn vẹn chất lượng âm thanh Hi-Res[4]. Tai nghe có tính tương thích rộng rãi với Windows PC, Mac, thiết bị di động, PlayStation và Nintendo Switch. Thông qua ứng dụng JBL QuantumENGINE, game thủ có thể chủ động tùy chỉnh EQ, theo dõi vị trí nguồn âm trực quan theo thời gian thực và thiết lập các hồ sơ âm thanh riêng biệt cho từng thể loại game.

Về khả năng giao tiếp, JBL Quantum 520 trang bị microphone boom đơn hướng 6mm với đặc tính thu âm cardioid, có thể tháo rời khi không sử dụng. Microphone tập trung thu chính xác giọng nói của người dùng, kết hợp thuật toán lọc tiếng ồn qua JBL QuantumENGINE để hạn chế tạp âm như tiếng gõ bàn phím. Đặc biệt, thiết bị đạt chứng nhận Zoom, đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh rõ ràng cho nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến.

Nhằm tối ưu cho các phiên chơi game kéo dài, tai nghe trang bị quai đeo bằng silicone cao cấp cùng đệm tai bọc vải thoáng khí giúp hạn chế cảm giác bí bách. Thời lượng pin của máy đạt tới 37 giờ liên tục, tích hợp công nghệ sạc nhanh 5 phút cung cấp thêm khoảng 1 giờ sử dụng

JBL Quantum 520 có 4 tùy chọn màu sắc là Black, Ice, Coral, Purple, sử dụng một phần nhựa tái chế và bao bì giấy FSC in bằng mực đậu nành nhằm bảo vệ môi trường và hiện đang mở bán với giá 2.990.000 đồng.

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