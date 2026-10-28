Sơn Tùng M-TP đồng hành cùng bộ đôi Find X10 và Find X10 Pro Max

OPPO vừa ra mắt bộ đôi smartphone flagship Find X10 và Find X10 Pro Max tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước tiến lớn trong nhiếp ảnh di động, dòng sản phẩm sở hữu hệ thống camera Hasselblad độ phân giải 200MP siêu cao… cùng sự đồng hành của nam nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP .

Sơn Tùng M-TP tại buổi giới thiệu OPPO Find X10 Series

OPPO Find X10 Series thiết lập chuẩn mực phần cứng mới với độ phân giải 200MP trên nhiều tiêu cự. Mẫu Find X10 được trang bị hai camera 200MP (chính và tele) kết hợp góc rộng 50MP, trong khi phiên bản Find X10 Pro Max tiên phong sở hữu hệ thống ba camera sau đều đạt độ phân giải 200MP.

Các thông số Find X10 Pro Max khá ấn tượng

Trên Find X10 Pro Max, camera góc siêu rộng 200MP cảm biến 1/1,56 inch tăng gấp đôi khả năng thu sáng; camera chính 200MP tích hợp cảm biến ISOCELL HPC 1/1,28 inch (do OPPO hợp tác phát triển cùng Samsung) chứa công nghệ DeepPix cho dải động siêu cao 17-stop; cùng camera tele 200MP khẩu độ lớn f/2.1 hỗ trợ chụp cận cảnh tele macro từ khoảng cách 10cm.

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm hàng ngày, hai máy áp dụng chế độ chụp mặc định 26MP xuyên suốt dải tiêu cự từ góc siêu rộng đến zoom 9.9x, đồng thời hỗ trợ chế độ Hasselblad Hi-Res 50MP/200MP cho nhu cầu in ấn chuyên sâu. Ngoài ra, bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad mở rộng khả năng phóng đại quang học lên 3.28x.

Find X10 Series với ống kính tăng tiêu cự

Ở khả năng quay video, Find X10 hỗ trợ quay 4K 120fps và 8K 30fps trên camera chính và tele. Find X10 Pro Max đẩy chuẩn mực lên tối đa khi đồng bộ 4K 60fps/120fps và 8K 30fps trên cả ba camera 200MP. Thiết bị hỗ trợ chuẩn Dolby Vision, O-Log2 chứng nhận ACES, tính năng quay Open Gate thu trọn diện tích cảm biến, tích hợp ứng dụng Blackmagic Camera và bộ phụ kiện quay phim chuyên nghiệp Tilta KHRONOS.

Color OS trên OPPO Find X10 Series với nhiều tính năng mới mẻ

Song hành cùng phần cứng độ phân giải cao, OPPO lần đầu nâng cấp thuật toán hình ảnh chân thực LUMO thế hệ mới nhằm tái hiện hình ảnh trung thực như mắt người cảm nhận. Thiết bị tích hợp camera tái tạo màu thế hệ mới với cảm biến đa phổ, thu thập đầy đủ thông tin màu sắc từ môi trường xung quanh để thuật toán xử lý chính xác tông màu da lẫn bối cảnh thiên nhiên.

Tính năng AI xử lý hình trên Find X10 Series mang đển trải nghiệm mới

Thuật toán LUMO đưa tinh thần xử lý hình ảnh của chế độ bậc thầy Hasselblad vào chế độ chụp mặc định, duy trì sự tương quan tự nhiên giữa vùng sáng và vùng tối mà không làm sáng đồng đều toàn khung hình. Các chi tiết được giữ lại tự nhiên, hạn chế hiện tượng làm nét quá mức hoặc can thiệp AI quá đà. Trên nền tảng ColorOS 17, trình chỉnh sửa ảnh AI cung cấp thêm tính năng Style Match giúp sao chép bảng màu và sắc độ từ ảnh tham chiếu sang ảnh chụp cá nhân.

Hình chụp từ Find X10 Pro Max

Cùng với màn ra mắt sản phẩm, OPPO chính thức công bố nam nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu đầu tiên của dòng điện thoại cao cấp Find X Series tại Việt Nam. Sự hợp tác này xuất phát từ tinh thần chung mang tên "Finder" – hình mẫu những người không ngừng tìm kiếm, bứt phá giới hạn bản thân và lưu giữ vẻ đẹp chân thực của cuộc sống.

OPPO Find X10 Series mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 28-10-2026. Find X10 bản 12GB + 256GB giá 34.990.000 đồng, Find X10 bản 12GB + 512GB giá 39.990.000 đồng và Find X10 Pro Max 16GB + 512GB giá 49.990.000 đồng. Riêng ống kính tăng tiêu cự Hasselblad dành cho Find X10 Series giá 6.990.000 đồng.

Trong chương trình mở bán từ nay đến hết ngày 6-11-2026, khách hàng mua sản phẩm nhận gói ưu đãi tổng trị giá lên tới 12.000.000 đồng, bao gồm gói dịch vụ Premium Service+ (bảo hành 24 tháng, bảo hành màn hình 12 tháng, bảo hành toàn cầu), trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5.000.000 đồng, trả góp 0% lãi suất cùng các phiếu mua hàng hỗ trợ khi mua kèm phụ kiện ống kính tăng tiêu cự và tai nghe OPPO Enco Clip2.

KIM THANH