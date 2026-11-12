ASUS ra mắt Zenbook 14 thiết kế Ceraluminum rực rỡ sắc màu cùng sức mạnh AI vượt trội

ASUS đã giới thiệu thế hệ Zenbook 14 (2026) mới với diện mạo mỏng nhẹ trẻ trung, chất liệu Ceraluminum độc bản cùng bảng màu tươi mới… tại thị trường Việt Nam.

ASUS ra mắt Zenbook 14 với thiết kế trẻ trung.

Dòng máy mang đến sự nâng cấp toàn diện về cấu hình với các tùy chọn vi xử lý Intel, AMD và Snapdragon tích hợp NPU lên đến 50 TOPS, màn hình OLED 3K 120Hz sống động cùng thời lượng pin ấn tượng tới 30 giờ.

ASUS Zenbook 14 (2026) khẳng định định hướng cá nhân hóa khi biến chiếc laptop từ công cụ làm việc thuần túy thành món phụ kiện thời trang mang đậm dấu ấn riêng. Điểm nhấn trung tâm trong thiết kế là nắp lưng chế tác từ vật liệu Ceraluminum, là sự kết hợp công nghệ cao mang lại độ bền vượt trội cùng bề mặt mịn màng tựa gốm, giúp chống trầy xước và hạn chế vết bám vân tay.

Thế hệ Zenbook 14 mới mang đến hai tùy chọn sắc màu trẻ trung và tươi mới gồm Hồng San Hô (Komodo Coral) năng động lấy cảm hứng từ những bãi cát hồng Indonesia, và Băng Bắc Cực (Arctic Blue) trong trẻo phản chiếu vẻ đẹp thanh bình của miền băng tuyết. Dù sở hữu khung kim loại nguyên khối bền bỉ, máy vẫn duy trì độ cơ động vượt trội với trọng lượng cực nhẹ chỉ từ 1,1 kg, giúp người dùng dễ dàng mang theo di chuyển giữa văn phòng, giảng đường hay trong các chuyến hành trình dài.

Bên trong diện mạo thanh lịch là hệ thống phần cứng thế hệ mới, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa nhiệm và sáng tạo nhờ sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo (AI) trên ba nền tảng vi xử lý hàng đầu.

Phiên bản Intel (UX3480AA) trang bị vi xử lý lên đến Intel Core Ultra 9 Series 3 (Core Ultra 9 386H, Core Ultra 7 355 hoặc Core Ultra 5 325) với NPU đạt 50 TOPS, RAM tối đa 24GB LPDDR5x và SSD 512GB PCIe.

Phiên bản AMD (UX3480KA) sở hữu vi xử lý AMD Ryzen AI 7 345 với NPU 50 TOPS, 16GB RAM LPDDR5x và 512GB SSD. Phiên bản Snapdragon (UX3480QA) tích hợp chip Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) với NPU 45 TOPS, 16GB RAM và 512GB SSD.

Đáng chú ý, hệ thống tản nhiệt được cải tiến với quạt lớn hơn, nâng công suất tỏa nhiệt (TDP) lên tối đa 35W, tăng 25% so với thế hệ trước giúp máy luôn vận hành mát mẻ.

Zenbook 14 sở hữu màn hình ASUS OLED 14 inch độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz mượt mà và tỷ lệ 16:10. Với tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 89% cùng chứng nhận TÜV Rheinland bảo vệ mắt, thiết bị mang lại không gian hiển thị rộng rãi, sắc nét. Trải nghiệm làm việc thêm hoàn hảo nhờ hệ thống loa kép Dolby Atmos, camera FHD hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello, bàn phím hành trình 1,7mm cùng đầy đủ cổng kết nối như Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 và jack 3,5mm.

Về thời lượng pin, máy cho phép lướt web liên tục tới 18 giờ. Phiên bản Snapdragon (pin 50Wh) đạt khả năng phát video liên tục đến 30 giờ, trong khi bản Intel (pin 70Wh) đạt 29 giờ. Củ sạc USB-C 68W hỗ trợ sạc nhanh 50% trong 30 phút, đi kèm 3 tháng sử dụng dịch vụ Google AI Pro miễn phí với 5TB dung lượng lưu trữ.

ASUS Zenbook 14 (2026) được niêm yết tại Việt Nam với các mức giá đa dạng: phiên bản Snapdragon X (16GB/512GB) có giá 34.990.000 đồng; phiên bản AMD Ryzen AI 7 345 (16GB/512GB) có giá 37.990.000 đồng; phiên bản Intel Core Ultra 5 325 (16GB/512GB) có giá 39.990.000 đồng; phiên bản Intel Core Ultra 7 355 (24GB/512GB) có giá 46.990.000 đồng và phiên bản cao cấp nhất Intel Core Ultra 9 386H (24GB/512GB) có giá 50.990.000 đồng.

KIM THANH