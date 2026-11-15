Tineco ra mắt bộ đôi máy lau sàn, giá từ 13,99 triệu đồng

Tineco vừa chính thức giới thiệu tại Việt Nam hai mẫu máy hút bụi lau sàn khô ướt Floor One S9 Artist SuperSteam và Floor One S7 SuperSteam.

Tineco Floor One S7 SuperSteam hướng đến nhu cầu dọn dẹp hàng ngày

Bộ đôi máy lau sàn mới ứng dụng công nghệ HyperSteam đưa nhiệt độ bộ gia nhiệt lên mức 230°C, phun qua 8 đầu phun hơi nước. Luồng hơi nước nóng kết hợp con lăn chà đảo chiều giúp làm mềm và loại bỏ cặn bẩn, dầu mỡ bám trong đường ron gạch. Hai thiết bị sở hữu lực hút tối đa 30.000 Pa, thiết kế chống rối DualBlock và cảm biến thông minh iLoop tự động điều chỉnh lực hút cùng lượng nước theo độ bẩn mặt sàn.

Dễ dàng sử dụng Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam

Sau khi lau, hệ thống FlashDry tự động rửa sạch con lăn bằng hơi nước nóng và sấy khô trong 5 phút bằng khí nóng 110°C. Con lăn xoay hai chiều giữ sợi chổi tơi xốp, kết hợp công nghệ MHCBS liên tục cung cấp nước sạch và thu hồi nước bẩn.

Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam thuộc phân khúc cao cấp, tích hợp khả năng tạo nước điện phân hỗ trợ khử khuẩn và thanh khử mùi Anti-odor Stick trung hòa mùi bình nước bẩn tối đa 14 ngày. Máy trang bị công nghệ trợ lực SmoothDrive AI điều hướng 360°, xoay 45°, nằm phẳng 180° cao 13 cm và làm sạch sát ba mặt cạnh. Bình nước sạch 0,88 lít đặt phía trên tăng lực ép xuống sàn. Pin dạng túi có tuổi thọ gấp 3 lần pin truyền thống, hỗ trợ sạc nhanh 2A. Thời gian vận hành đạt tối đa 110 phút ở chế độ Yên tĩnh và 35 phút ở chế độ hơi nước.

Tineco Floor One S7 SuperSteam vận hành liên tục lên tới 110 phút

Còn Tineco Floor One S7 SuperSteam hướng đến nhu cầu dọn dẹp hàng ngày, tập trung xử lý dầu mỡ bếp và vết bẩn kẽ gạch. Máy sở hữu thiết kế nằm phẳng 180° cao 13 cm, tích hợp đèn LED soi sáng phía trước, làm sạch sát ba mặt cạnh, công nghệ SmoothDrive 360° và cảm biến iLoop. Ở chế độ Yên tĩnh, máy vận hành liên tục lên tới 110 phút.

Hai sản phẩm mở bán tại Việt Nam từ ngày 13-11 với mức giá niêm yết, giá mở bán ưu đãi và quà tặng kèm cụ thể: Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam: Giá niêm yết 34.990.000 đồng; giá mở bán ưu đãi 17.990.000 đồng; tặng kèm Robot lau kính ECOVACS WINBOT mini 2 trị giá 3.990.000 đồng. Tineco Floor One S7 SuperSteam: Giá niêm yết 24.990.000 đồng; giá mở bán ưu đãi 13.990.000 đồng; tặng kèm Robot lau kính ECOVACS WINBOT mini 2 trị giá 3.990.000 đồng.

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