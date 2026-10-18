ASUS ProArt P16 với nền tảng NVIDIA RTX Spark đột phá cho Agentic AI

ASUS ProArt P16 vẫn duy trì tính cơ động cao của dòng laptop ProArt

Điểm cải tiến cốt lõi trên ASUS ProArt P16 nằm ở việc tích hợp nền tảng NVIDIA RTX Spark thế hệ mới kết hợp cùng dung lượng bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory) lên đến 128GB.

Sự kết hợp phần cứng này giải quyết triệt để rào cản lớn nhất của các dòng máy tính truyền thống là giới hạn dung lượng bộ nhớ khi xử lý các mô hình AI phức tạp. Thiết bị được tối ưu hóa chuyên biệt để vận hành các hệ thống Agentic AI, chạy mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và thực thi quy trình xử lý đồ họa chuyên sâu hoàn toàn cục bộ (local AI).

Máy khoác lên mình lớp sơn phủ màu Neo White thời thượng

Khác với các ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) thông thường vốn chỉ phản hồi theo từng câu lệnh đơn lẻ, hệ thống Agentic AI có khả năng tự lập kế hoạch, phối hợp nhiều công cụ và thực hiện liên tiếp chuỗi thao tác phức tạp để hoàn thành mục tiêu.

Việc đưa nền tảng NVIDIA RTX Spark xử lý trực tiếp trên máy mang lại 3 lợi thế chiến lược cho nhà sáng tạo: Chuyển đổi chi phí dịch vụ đám mây tính theo lượt dùng thành tài nguyên phần cứng cố định, cho phép nhà sáng tạo thoải mái thử nghiệm, tinh chỉnh và lặp lại các câu lệnh (prompt) mà không lo phát sinh chi phí. Toàn bộ dữ liệu dự án, tệp nguồn, câu lệnh và mô hình AI được lưu trữ, thực thi trực tiếp trên máy, hỗ trợ hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến (offline), ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Dù mang sức mạnh xử lý đồ họa và AI vượt trội, ProArt P16 vẫn duy trì tính cơ động cao của dòng laptop ProArt. Khung máy được chế tác tỉ mỉ từ hợp kim nhôm CNC cao cấp với độ mỏng chỉ 12,9mm và trọng lượng 1,77kg trở thành chiếc laptop ProArt 16 inch mỏng nhất từ trước đến nay.

Máy trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED

Máy khoác lên mình lớp sơn phủ màu Neo White thời thượng, đi kèm viên pin dung lượng lớn 99Wh giúp đảm bảo thời gian hoạt động bền bỉ ngoài không gian studio. Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina Pro OLED sử dụng tấm nền Tandem OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz hỗ trợ công nghệ VRR và NVIDIA G-SYNC chống xé hình.

ASUS ProArt P16 chính thức mở bán qua hệ thống ASUS Store Online và các đại lý ủy quyền trên toàn quốc với các cấu hình chi tiết: Mẫu H7607BA-SE343W (16" OLED 4K Touch / RAM 128GB / SSD 1TB với giá 194.990.000 đồng, mẫu H7607BA-SE016W (16" OLED 4K Touch / RAM 64GB / SSD 1TB) giá 129.900.000 đồng, mẫu H7607BA-SE298W (16" OLED 4K Touch / RAM 48GB / SSD 1TB) giá 119.900.000 đồng, mẫu H7407BA-SU304W (14" OLED 4K Touch / RAM 48GB / SSD 1TB giá 114.990.000 đồng.

KIM THANH