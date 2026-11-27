Xu hướng lên đời iPhone thế hệ mới kéo theo nguồn cung máy đã qua sử dụng trên thị trường tăng mạnh, mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn.

Khách hàng mua sản phẩm tại Di Động Việt.

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết, phân khúc máy cũ vẫn luôn duy trì sức hút và tệp khách hàng riêng. Dịp này, lượng người dùng nâng cấp lên iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo đã bổ sung nguồn hàng dồi dào cho thị trường máy cũ, trải dài từ bản tiêu chuẩn đến dòng cao cấp.

Với chi phí thấp hơn máy mới, người mua vẫn tiếp cận được các đời iPhone cấu hình cao, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh, giải trí và công việc hằng ngày. Nguồn hàng đa dạng hơn ở thời điểm hiện tại cũng giúp khách hàng có thêm lựa chọn về phiên bản, dung lượng và mức giá, đặc biệt ở nhóm iPhone Pro và Pro Max.

Bên cạnh giá bán, chất lượng và nguồn gốc thiết bị cũng là những tiêu chí được người mua chú trọng. Đặc biệt, trước thời điểm Thông tư 63/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, với quy định về danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng bị cấm nhập khẩu, việc lựa chọn thiết bị có nguồn gốc rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch càng được quan tâm.

Tại Di Động Việt, các sản phẩm iPhone đã qua sử dụng được trải qua quy trình kiểm tra chất lượng trước khi đưa ra thị trường, đi kèm chính sách bảo hành minh bạch. Đây là những yếu tố giúp người dùng có thêm cơ sở đánh giá tình trạng thiết bị, hạn chế rủi ro khi lựa chọn máy cũ.

Song song các ưu đãi về giá, Di Động Việt còn triển khai nhiều chính sách hậu mãi nhằm giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn thiết bị đã qua sử dụng. Cụ thể, khách hàng được áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, bảo hành 1 đổi 1 phần cứng trong 6 tháng và bảo hành pin lên đến 10 năm.

Nhân dịp Black Friday, từ ngày 26-11 đến 29-11, Di Động Việt triển khai nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua thiết bị đã qua sử dụng. Ở nhóm flagship đời gần, iPhone 17 Pro Max cũ được áp dụng giá ưu đãi 29,09 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 34,09 triệu đồng cho bản 512GB.

Ở phân khúc tầm trung, iPhone 16 Pro Max 256GB LL/A cũ phiên bản Titan Trắng có giá ưu đãi 24,59 triệu đồng; iPhone 16 Pro 128GB cũ phiên bản Titan Sa Mạc có giá 20,59 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ phiên bản Titan Tự Nhiên được áp dụng mức giá giảm còn 20,99 triệu đồng. Các mẫu máy này mang đến thêm lựa chọn cho người dùng muốn sở hữu iPhone dòng Pro với mức chi phí hợp lý hơn.

Hệ thống còn hỗ trợ dùng thử miễn phí trong 30 ngày đối với các dòng sản phẩm (ngoại trừ iPhone Duo), giúp khách hàng có thêm thời gian trải nghiệm và đánh giá mức độ phù hợp.

KIM THANH