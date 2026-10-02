Quảng bá di tích lịch sử, văn hóa TPHCM bằng hình ảnh

Ngày 2-10, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Di tích lịch sử - văn hóa TPHCM”, nhằm tôn vinh vẻ đẹp di sản và lan tỏa trách nhiệm bảo tồn đến cộng đồng.

Thưởng lãm những bức ảnh để hiểu thêm các di sản văn hóa của TPHCM. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Triển lãm giới thiệu 283 tác phẩm của 28 thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử được khắc họa nổi bật, góp phần tạo nên bản sắc TPHCM, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, thông qua những tác phẩm nghệ thuật, các nữ nghệ sĩ đã kết nối quá khứ với nhịp sống hiện tại, gửi gắm tình cảm dành cho thành phố, nhất là thế hệ trẻ, thêm thấu hiểu, trân trọng và có trách nhiệm với những giá trị văn hóa, lịch sử.

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Triển lãm kéo dài đến ngày 12-10 tại Cơ sở 2 Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM (số 2 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ, TPHCM).

Dịp này, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu cũng ra mắt tập sách ảnh cùng tên, giới thiệu 396 tác phẩm của 28 tác giả, góp phần lưu giữ những góc nhìn về di sản và đưa thành quả sáng tác đến công chúng.

THÁI PHƯƠNG