Ngày hội "Sách và Văn hóa đêm" tại Đường sách TPHCM

Ngày hội "Sách và Văn hóa đêm" lần thứ 9 với chủ đề “Dệt gấm thêu hoa” diễn ra từ ngày 2 đến 4-10 (17-22 giờ), tại Đường sách TPHCM.

Nhân dịp Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam (10-10) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Ngày hội "Sách và Văn hóa đêm" lần thứ 9 hướng đến giới thiệu sách, văn hóa, nghề truyền thống và những câu chuyện về phụ nữ.

Du khách trong và ngoài nước hào hứng với trò nhảy sạp tại Ngày hội "Sách và Văn hóa đêm" lần 8. Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TPHCM

Với thông điệp “Dệt gấm thêu hoa”, chương trình lấy hình ảnh “dệt” làm ẩn dụ cho quá trình hình thành và tiếp nối văn hóa: từ những chất liệu, câu chuyện và giá trị riêng được kết nối, bồi đắp để tạo nên những giá trị mới.

Ngày hội hướng đến kết nối văn hóa đọc với nghệ thuật, thủ công, thiết kế, ẩm thực và các lĩnh vực sáng tạo đương đại, tạo không gian để công chúng đọc, xem, chạm, trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa đang tiếp tục được hình thành trong đời sống hôm nay.

Nhân viên của Đường sách TPHCM kể chuyện theo sách cho các em nhỏ. Ảnh: ĐƯỜNG SÁCH TPHCM

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, chương trình dành một mạch nội dung để kể về những người phụ nữ Việt Nam - những người góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa, đồng thời chủ động sáng tạo nên những sản phẩm, thương hiệu, tác phẩm và không gian mới. Hình ảnh người phụ nữ được đặt trong câu chuyện chung về sáng tạo, nơi những bàn tay, trí tuệ và cách làm riêng đang góp thêm những “sợi” mới vào tấm gấm văn hóa Việt.

Trong khuôn khổ của Ngày hội "Sách và Văn hóa đêm" còn có chương trình giao lưu “Em và mùa thu” do Đường sách TPHCM phối hợp cùng các đơn vị: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, Bảo tàng Áo dài và Công ty TNHH sách Á Châu thực hiện. Chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 2-10 mang đến nhiều tiết mục văn nghệ do chính những nạn nhân chất độc da cam/dioxin biểu diễn.

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HỒ SƠN