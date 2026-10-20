Quảng bá sự kiện Festival tôm Cà Mau lần thứ II tại TPHCM và Hà Nội

Chiều 20-10, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo quý 3, thông tin hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Festival tôm Cà Mau lần thứ II, năm 2026

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, diễn ra từ ngày 21 đến 23-11, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và một số địa điểm khác trong và ngoài tỉnh.

Cà Mau họp báo thông tin hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival tôm Cà Mau lần thứ II

Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 gồm các hoạt động như: trưng bày triển lãm, thương mại ngành tôm; tổ chức kết nối cung - cầu, giao thương giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản; giới thiệu tiềm năng, lợi thế, sản phẩm chủ lực của ngành tôm Cà Mau; ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác tiêu thụ sản phẩm, đầu tư và phát triển chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng bền vững.

Chế biến tôm xuất khẩu là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Cà Mau

Cà Mau cũng tổ chức không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tại TPHCM (từ ngày 13 đến 18-11); tại TP Hà Nội (từ ngày 24 đến 29-11).

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức trình diễn nghệ thuật nhằm tôn vinh văn hóa các dân tộc; tổ chức không gian văn hóa, ẩm thực và làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Cà Mau; liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau lần thứ II; liên hoan múa và độc tấu...

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