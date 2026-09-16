Kinh tế

Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu thu hút nhà đầu tư

SGGPO

Ngày 16-9, Sở Tài Chính tỉnh Cà Mau cho biết đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Khu nong nghiep cong nghe cao tom 4.jpg
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Theo đó, dự án nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn bằng công nghệ sạch kết hợp trình diễn ngành công nghiệp phụ trợ do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH MTV công nghệ cao Lâm Tỷ - Công ty CP nuôi trồng thủy sản và thương mại dịch vụ tổng hợp Thuận Nhân đề xuất.

Dự án trình diễn mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh ứng dụng công nghệ vi sinh tái sử dụng nước trên hồ tròn nổi (Semi Biofloc - RAS) do Công ty CP vi sinh Việt Nam và Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại dịch vụ Khôi Nguyên NVK đề xuất.

Dự án trình diễn mô hình Raceway - ương tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh do Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh đề xuất.

Dự án triển khai mô hình thuần dưỡng tôm bố mẹ và sản xuất tôm giống an toàn sinh học do Công ty TNHH giống thủy sản công nghệ cao Thiên Long đề xuất.

Dự án trình diễn mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 2 giai đoạn bằng công nghệ nước chảy tuần hoàn sử dụng copepoda làm thức ăn do Công ty TNHH nghiên cứu - sản xuất Đất Việt đề xuất.

Dự án trình diễn giải pháp sinh học tuần hoàn tối ưu trong nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh do Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại quốc tế VINTOM đề xuất.

Dự án ứng dụng chế phẩm sinh học từ bacillus SPP thay thế thuốc kháng sinh trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh do Công ty TNHH khoa học Việt Đức đề xuất.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

nhà đầu tư nuôi tôm thẻ siêu thâm canh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn