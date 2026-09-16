Khu nông nghiệp công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu thu hút nhà đầu tư

Ngày 16-9, Sở Tài Chính tỉnh Cà Mau cho biết đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Theo đó, dự án nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn bằng công nghệ sạch kết hợp trình diễn ngành công nghiệp phụ trợ do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH MTV công nghệ cao Lâm Tỷ - Công ty CP nuôi trồng thủy sản và thương mại dịch vụ tổng hợp Thuận Nhân đề xuất.

Dự án trình diễn mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh ứng dụng công nghệ vi sinh tái sử dụng nước trên hồ tròn nổi (Semi Biofloc - RAS) do Công ty CP vi sinh Việt Nam và Công ty TNHH MTV sản xuất - thương mại dịch vụ Khôi Nguyên NVK đề xuất.

Dự án trình diễn mô hình Raceway - ương tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh do Công ty cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh đề xuất.

Dự án triển khai mô hình thuần dưỡng tôm bố mẹ và sản xuất tôm giống an toàn sinh học do Công ty TNHH giống thủy sản công nghệ cao Thiên Long đề xuất.

Dự án trình diễn mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 2 giai đoạn bằng công nghệ nước chảy tuần hoàn sử dụng copepoda làm thức ăn do Công ty TNHH nghiên cứu - sản xuất Đất Việt đề xuất.

Dự án trình diễn giải pháp sinh học tuần hoàn tối ưu trong nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh do Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại quốc tế VINTOM đề xuất.

Dự án ứng dụng chế phẩm sinh học từ bacillus SPP thay thế thuốc kháng sinh trong mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh do Công ty TNHH khoa học Việt Đức đề xuất.

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