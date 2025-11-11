Cà Mau: Giữ vững vị thế “thủ phủ tôm” cả nước

Ngày 11-11, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết đang tập trung nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) đạt 1.500ha trong năm 2025.

Tỉnh Cà Mau tập trung nhân rộng mô hình nuôi siêu thâm canh công nghệ cao

Việc nhân rộng nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo mô hình RAS-IMTA trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm từng bước chuyển đổi mô hình nuôi tôm thay nước phổ biến hiện nay sang hình thức nuôi ứng dụng công nghệ tuần hoàn, tiên tiến, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát dịch bệnh; góp phần tăng trưởng GRDP khu vực I (Ngư - Nông - Lâm) của tỉnh năm 2025 và những năm tiếp theo.

Kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh Cà Mau chiếm hơn một nửa tổng giá trị xuất khẩu tôm của cả nước

Cũng theo Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, sau khi hợp nhất, vùng kinh tế Cà Mau trở thành trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, hội tụ đầy đủ điều kiện tự nhiên, hạ tầng và nguồn lao động phục vụ phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sinh thái và bền vững. Dự kiến đến cuối năm 2025, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 424.370 ha, trong đó diện tích nuôi tôm 417.990 ha, chiếm trên 55% diện tích nuôi tôm cả nước. Sản lượng thủy sản đạt hơn 1,2 triệu tấn, trong đó sản lượng tôm đạt hơn 565.630 tấn, chiếm gần 45% sản lượng tôm cả nước. Kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 2,27 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Để tạo đột phá ngành tôm, tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2030 nâng diện tích nuôi tôm toàn vùng lên 427.000 ha, trong đó tôm công nghệ cao đạt 20.000 ha; sản lượng tôm 750.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD.

TẤN THÁI