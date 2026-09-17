Cân nhắc phương án chuyển nước thô từ sông Hậu về Cà Mau

Ngày 17-9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ NN-MT tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Các giải pháp nạo vét, tận dụng vật liệu để gây bồi, phục hồi vùng bãi, phát triển rừng ngập mặn ven biển và giải pháp chuyển nước tạo nguồn nhằm tăng cường khả năng chống chịu vùng ven biển tỉnh Cà Mau".

Hội thảo do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Bộ NN-MT tổ chức

Tại hội thảo, nhiều đại biểu kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau cân nhắc kỹ phương án chuyển nước thô từ nguồn sông Hậu (TP Cần Thơ) về Cà Mau; sau đó, xử lý thành nước tinh để cung cấp cho người dân. Theo đại biểu, phương án này giá thành cao. Thay vào đó, xem xét xây dựng nhiều hồ chứa nước trong vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau sẽ tối ưu chi phí.

Trong khi đó, một nhà đầu tư đề xuất triển khai dự án Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và Hệ thống tuyến ống truyền tải. Ở giai đoạn 1, dự án xây dựng công trình thu, trạm bơm nước với công suất khoảng 600.000 m³/ngày đêm và 9 tuyến ống truyền tải nước thô dài hơn 211km. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 5.300 tỷ đồng.

Theo PGS-TS Tô Văn Thanh, Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, việc chuyển nước thô là hướng đi có nhiều triển vọng, nhằm tăng cường năng lực nguồn nước cho tỉnh trong dài hạn. Tuy nhiên, phương án này cần được đánh giá kỹ, đầy đủ trên cơ sở khoa học, pháp lý, kinh tế và môi trường.

"Chuyển nước liên vùng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được tích hợp với các công trình trữ nước, xử lý nước, mạng lưới cấp nước và hệ thống quản trị nguồn nước hiện đại", PGS-TS Tô Văn Thanh nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại kết luận hội thảo

PGS-TS Tô Văn Thanh cho rằng tỉnh Cà Mau cần hoàn thiện và phát huy hiệu quả dự án hồ Khánh An; nâng cấp công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả; giảm tỷ lệ thất thoát nước; tăng khả năng trữ nước tại các khu vực thường xuyên thiếu nước.

Ngoài ra, tỉnh mở rộng các giải pháp thu gom, trữ nước mưa cho hộ gia đình và cộng đồng; xây dựng lộ trình giảm khai thác nước dưới đất gắn với tiến độ phát triển các nguồn nước thay thế; tăng cường hợp tác liên vùng về tài nguyên nước; huy động đa dạng nguồn lực đầu tư cho các dự án nguồn nước, cấp nước...

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh, những thách thức mà vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng đang phải đối mặt không còn là vấn đề đơn lẻ của từng ngành, lĩnh vực hay từng địa phương. Đây đã trở thành vấn đề mang tính tổng hợp, có mối quan hệ hữu cơ giữa tài nguyên nước, tài nguyên đất, hệ sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và biến đổi khí hậu.

Theo ông Lê Văn Sử, phương án chuyển nước thô từ nguồn sông Hậu về Cà Mau là vấn đề liên vùng. Vì vậy, tỉnh đề nghị Bộ NN-MT chủ trì, nghiên cứu, đánh giá toàn diện, đưa ra các giải pháp tối ưu để thực hiện trong thời gian tới.

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