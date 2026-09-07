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Sầu riêng giảm giá vào chính vụ, xuất khẩu vẫn tăng mạnh

SGGPO

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá sầu riêng trong nước trong tháng 8 và đầu tháng 9 giảm do nguồn cung tại Tây Nguyên và ĐBSCL tăng khi nhiều vùng trồng bước vào vụ thu hoạch.

Thu gom sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VĂN GIANG
Thu gom sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VĂN GIANG

Giá sầu riêng Ri6 loại đẹp bình quân còn 41.842 đồng/kg, giảm 2.579 đồng/kg so với tháng 7. Sầu riêng Monthong (Dona) ở mức 71.526 đồng/kg, giảm 1.632 đồng/kg.

Trong khi giá trong nước giảm, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Sau 8 tháng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt 1,95 tỷ USD, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 95%, tương đương 1,85 tỷ USD.

Sầu riêng tiếp tục là một trong những ngành hàng có giá trị cao của nhóm rau quả. Trong 8 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,02 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025; riêng tháng 8 đạt khoảng 1,24 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 58,9% tổng kim ngạch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 đạt khoảng 4 tỷ USD.

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