Sầu riêng giảm giá vào chính vụ, xuất khẩu vẫn tăng mạnh

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giá sầu riêng trong nước trong tháng 8 và đầu tháng 9 giảm do nguồn cung tại Tây Nguyên và ĐBSCL tăng khi nhiều vùng trồng bước vào vụ thu hoạch.

Thu gom sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VĂN GIANG

Giá sầu riêng Ri6 loại đẹp bình quân còn 41.842 đồng/kg, giảm 2.579 đồng/kg so với tháng 7. Sầu riêng Monthong (Dona) ở mức 71.526 đồng/kg, giảm 1.632 đồng/kg.

Trong khi giá trong nước giảm, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Sau 8 tháng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt 1,95 tỷ USD, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 95%, tương đương 1,85 tỷ USD.

Sầu riêng tiếp tục là một trong những ngành hàng có giá trị cao của nhóm rau quả. Trong 8 tháng, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 6,02 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025; riêng tháng 8 đạt khoảng 1,24 tỷ USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm 58,9% tổng kim ngạch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 đạt khoảng 4 tỷ USD.

PHÚC HẬU