TPHCM: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu số lượng học sinh giỏi quốc gia

Tối 19-1, Sở GD-ĐT TPHCM đã thông tin về số lượng học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 ở từng môn thi.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu động viên các học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026

Đoàn học sinh TPHCM tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 đoạt 10 giải nhất, 68 giải nhì, 72 giải ba và 138 giải khuyến khích.

Trong đó, có 4 giải nhất môn tiếng Anh, 4 giải nhất môn Tin học, 1 giải nhất môn Toán và 1 giải nhất môn Hóa học.

Kết quả ở từng môn thi cụ thể: Môn Toán có 1 giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba và 13 giải khuyến khích. Môn Vật lý có 8 giải nhì, 9 giải ba, 18 giải khuyến khích. Môn Hóa học có 1 giải nhất, 8 giải nhì, 7 giải ba, 19 giải khuyến khích. Môn Sinh học có 6 giải nhì, 6 giải ba, 12 giải khuyến khích. Môn Tin học có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba, 8 giải khuyến khích. Môn Ngữ văn có 3 giải nhì, 6 giải ba, 13 giải khuyến khích. Môn Lịch sử có 3 giải nhì, 2 giải ba, 8 giải khuyến khích. Môn Địa lý có 1 giải ba, 11 giải khuyến khích. Môn tiếng Anh có 4 giải nhất, 11 giải nhì, 7 giải ba, 11 giải khuyến khích. Môn tiếng Pháp có 5 giải nhì, 6 giải ba, 11 giải khuyến khích. Môn tiếng Trung có 6 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích. Môn tiếng Nhật có 6 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích.

Các trường THPT có học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (153 giải), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (36 giải), THPT chuyên Lê Quý Đôn (33 giải), THPT chuyên Hùng Vương (28 giải), THPT Nguyễn Thượng Hiền (9 giải), THPT Gia Định (8 giải), THPT Mạc Đĩnh Chi (7 giải), THPT Nguyễn Hữu Huân (4 giải), THPT Lê Quý Đôn (2 giải), THPT Hùng Vương (2 giải), Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm (2 giải), THPT Lương Thế Vinh (1 giải), THPT Ngô Quyền (1 giải) và THPT Trần Văn Giàu (1 giải).

Đây là năm đầu tiên TPHCM có số lượng học sinh đông đảo tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT (gấp 2 lần so với trước khi sáp nhập).

Trước đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 được tổ chức trong 2 ngày 25 và 26-12-2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

THU TÂM