Ngày 25-11, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC ra mắt Clex - nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) pháp lý Make in Vietnam dành cho cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, với thông điệp “Tinh thông pháp luật - Kiến tạo văn minh”.

Clex được CMC nghiên cứu, phát triển trên nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn chuyên ngành pháp luật Việt Nam, được huấn luyện và tinh chỉnh trên kho tri thức gồm hơn 2 triệu văn bản pháp luật. Nền tảng có khả năng hiểu ngữ cảnh, suy luận pháp lý và dẫn chiếu nguồn để người dùng kiểm chứng, không chỉ dừng ở chức năng tra cứu, hỏi đáp thông thường. Việc ứng dụng AI vào lĩnh vực pháp lý mở ra phương thức mới để khai thác tri thức pháp luật, hỗ trợ xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Bộ KH-CN, Tập đoàn Công nghệ CMC thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng AI pháp lý Clex. Ảnh: L.N

Clex gồm hai dòng sản phẩm: Clex GOV dành cho cơ quan nhà nước và Clex ENTERPRISE dành cho doanh nghiệp. Theo thông tin tại sự kiện, tính đến ngày 20-11, nền tảng AI hỗ trợ công vụ dùng chung, bao gồm Clex và AI Luật do CMC phát triển đang cung cấp hàng trăm ngàn tài khoản hoạt động tại 17 cơ quan Trung ương cấp bộ và 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: L.N

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính đánh giá cao cách tiếp cận triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ theo hướng huy động nguồn lực doanh nghiệp, thay vì Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc chỉ định một đơn vị phát triển.

Để Clex được sử dụng hiệu quả, Thứ trưởng Trần Trung Tính đề nghị CMC tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm. Trước hết là bảo đảm độ chính xác của thông tin, dữ liệu pháp luật phải được cập nhật kịp thời, câu trả lời cần nêu rõ căn cứ và hiệu lực văn bản để người dùng kiểm chứng; khi chưa đủ cơ sở, hệ thống phải thông báo rõ.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông qua phối hợp với các cơ quan xác định những công việc cần hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ và theo dõi kết quả thực tế, từ thời gian xử lý công việc, chất lượng hồ sơ đến mức độ sử dụng thường xuyên. Sản phẩm cần dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện làm việc ở cơ sở.

Thứ ba, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kiểm soát chặt chẽ phạm vi khai thác dữ liệu và quyền truy cập.

Thứ trưởng cũng lưu ý, AI chỉ là công cụ hỗ trợ; cán bộ, công chức phải kiểm tra kết quả trước khi sử dụng và chịu trách nhiệm với nội dung tham mưu, quyết định của mình.

Tập đoàn Công nghệ CMC và Sở KH-CN Hà Nội ký kết hợp tác, thúc đẩy triển khai nền tảng Clex và các giải pháp AI Make in Vietnam tại sự kiện. Ảnh: L.N

Trong khuôn khổ chương trình, CMC đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở KH-CN Hà Nội. Thỏa thuận hướng tới phối hợp nghiên cứu, triển khai Clex và các giải pháp AI Make in Vietnam trong hoạt động quản lý nhà nước, chuyển đổi số, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người dân. Đây là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái ứng dụng, đưa sản phẩm công nghệ Việt đến gần hơn với nhu cầu thực tế của từng cơ quan, tổ chức.

TRẦN BÌNH