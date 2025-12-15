Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - TECHFEST 2025, diễn ra tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - TECHFEST 2025

Bộ giải pháp hướng tới mục tiêu tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính ở tuyến cơ sở theo hướng tinh gọn, minh bạch, hiệu quả… và được điều hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đồng bộ định hướng xây dựng Chính phủ số.

Theo CMC, giải pháp chuyển đổi số toàn diện không dừng ở số hóa thủ tục, mà là một chiến lược tổng thể nhằm tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính, tạo ra năng lực điều hành thống nhất từ cấp cơ sở, giảm độ trễ thông tin và nâng chất lượng phục vụ người dân.

Hệ sinh thái được xây dựng trên mô hình ba trụ cột chiến lược, đồng bộ với định hướng Chính phủ:

Trụ cột I tập trung hiện đại hóa hoạt động quản trị – điều hành của chính quyền cơ sở, tự động hóa quy trình và cung cấp công cụ giám sát thông minh để lãnh đạo ra quyết định nhanh, chính xác.

Trụ cột II lấy người dân làm trung tâm, tăng tương tác hai chiều. Người dân có thể tiếp cận dịch vụ qua nhiều điểm chạm như ứng dụng di động, kiosk hay cổng thông tin và trợ lý số, giảm thời gian đi lại và tăng khả năng phản hồi, giám sát chất lượng phục vụ.

Trụ cột III thúc đẩy sản xuất địa phương, mở rộng thị trường, là trụ cột kinh tế số, hỗ trợ địa phương quản lý cung – cầu, doanh nghiệp/hộ kinh doanh, lao động và một số dịch vụ thiết yếu; đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm địa phương (như OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền) tiếp cận thị trường rộng hơn, góp phần phát triển bền vững dựa trên dữ liệu.

CMC cho biết giá trị cốt lõi của hệ sinh thái là tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí, tối ưu nguồn lực, đồng thời hình thành hạ tầng dữ liệu số dùng chung, liên thông nền tảng vững chắc cho mô hình “chính phủ phục vụ, kiến tạo phát triển”.

KIM THANH