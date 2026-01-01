Tập đoàn CMC được ghi nhận triển khai hai nhiệm vụ quốc gia

Tại Diễn đàn quốc gia Make in Vietnam 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC được ghi nhận triển khai hai nhiệm vụ quốc gia trong năm 2025 gồm CMC AI Cloud và CMC OpenAI/CLS.

Chủ tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính phát biểu tại sự kiện

Với CMC OpenAI/CLS, CMC cho biết nhiệm vụ bao gồm: Trợ lý ảo luật pháp phục vụ hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp và mô hình LLM cho lĩnh vực Luật Việt Nam, tiếp tục được triển khai theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025. Hướng đi này nhằm đưa AI vào những bài toán có yêu cầu chuẩn mực và độ tin cậy cao, hỗ trợ công tác rà soát, tra cứu, tổng hợp và xử lý nghiệp vụ pháp luật trong bối cảnh hệ thống văn bản ngày càng lớn và biến động nhanh.

Ở trụ cột hạ tầng, CMC AI Cloud được giới thiệu là nền tảng điện toán đám mây quốc gia, tiếp tục triển khai theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025. CMC nhấn mạnh định hướng “Make in Vietnam” ở cloud không chỉ là cung cấp dịch vụ, mà là từng bước tự chủ hạ tầng, năng lực vận hành và các lớp nền tảng lõi, đủ khả năng làm bệ đỡ cho các hệ thống dùng chung. Bên cạnh hai nhiệm vụ 2025, CMC cho biết đã đăng ký 6 nhiệm vụ quốc gia cho năm 2026, theo định hướng phát triển các nền tảng dùng chung và năng lực lõi cho khu vực công – doanh nghiệp – người dân.

Danh mục gồm: CMC OpenAI/CLS (tiếp tục theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025): Trợ lý ảo luật pháp cho chính quyền 2 cấp và LLM cho lĩnh vực Luật Việt Nam. CMC AI Cloud (tiếp tục theo roadmap nhiệm vụ quốc gia 2025): Nền tảng điện toán đám mây quốc gia. CMC Comprehensive Security Platform: Nền tảng bảo mật toàn diện quốc gia “Made by CMC”. C-GOV Platform: Nền tảng quản lý, điều hành và chuyển đổi số xã/phường “Made by CMC”. C-HEALTH Platform: Nền tảng y tế số và chăm sóc sức khỏe thông minh “Made by CMC”. C-Vision Platform: Nền tảng giám sát, phân tích hình ảnh và điều hành thông minh “Made by CMC”.

Chủ tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh tinh thần tự hào và trách nhiệm khi được giao các nhiệm vụ quốc gia, coi đây là ưu tiên chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ công nghệ và đóng góp thiết thực cho đất nước trong giai đoạn 2025–2026. Ông Nguyễn Trung Chính khẳng định CMC sẽ đầu tư mạnh mẽ và dài hạn, từ hạ tầng, công nghệ lõi, dữ liệu, đến nhân lực chất lượng cao, nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã được ghi nhận trong năm 2025 và nhiệm vụ mới trong năm 2026; qua đó tạo ra các nền tảng Make in Vietnam.

KIM THANH