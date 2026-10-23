Saigon Co.op đóng góp 400 triệu đồng chăm lo người nghèo TPHCM

Saigon Co.op vừa đóng góp 400 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo TPHCM, góp thêm nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Saigon Co.op trao kinh phí hỗ trợ chăm lo cho người nghèo (LAN ANH)

Khoản đóng góp được trao tại chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức. Bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, đại diện đơn vị trao kinh phí hỗ trợ.

Chương trình nhằm vận động, kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để chăm lo đời sống người dân, đặc biệt là những trường hợp còn gặp khó khăn.

Nguồn đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo góp phần thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh và cung ứng hàng hóa thiết yếu, Saigon Co.op cũng tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua khoản đóng góp lần này, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội của thành phố, góp phần huy động thêm nguồn lực chăm lo cho những người cần được hỗ trợ.

THÙY DƯƠNG