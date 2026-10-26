Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi mua sắm cuối năm

Mua sắm tại các siêu thị được giảm giá mạnh (THUỲ DƯƠNG)

Theo đó, trong 21 ngày diễn ra chương trình (từ ngày 20-10 đến 11-11), nhiều nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, sữa, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc cá nhân được áp dụng các mức giảm giá theo danh mục. Đáng chú ý, khách hàng thành viên mua sắm trực tiếp với hóa đơn từ 300.000 đồng được hoàn 5% giá trị mua sắm, tối đa 30.000 đồng/lần. Mỗi mã thẻ được hưởng ưu đãi tối đa 1 lần/tuần.

Đối với nhóm hàng phục vụ bữa ăn gia đình, Saigon Co.op triển khai chương trình “30 năm chăm lo bữa cơm Việt”, áp dụng nhân ba điểm thưởng cho khách hàng thành viên khi mua sản phẩm thuộc danh mục khuyến mãi. Chương trình “Bedding Fair” cũng giảm giá đến 50% đối với chăn, ra, gối, nệm, kết hợp nhân ba điểm thưởng. Riêng ngày thành viên 10-11, khách hàng được nhân ba điểm thưởng và nhận quà theo giá trị hóa đơn. Với hóa đơn từ 300.000 đồng, khách hàng có thể nhận sữa hoặc gia vị theo danh mục quà tặng; hóa đơn từ 1 triệu đồng được tặng combo sản phẩm theo thể lệ.

Song song với khuyến mãi tại siêu thị, kênh mua sắm trực tuyến triển khai các chương trình giảm giá, flash sale, combo tiết kiệm và mã ưu đãi theo đơn hàng. Một số nhóm hàng thiết yếu, hóa mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc gia đình được giảm giá đến 50%. Bên cạnh đó, từ ngày 22 đến 28-10, khách mua sắm trực tuyến có hóa đơn từ 800.000 đồng có thể sử dụng mã TRIAN55 để giảm 55.000 đồng theo điều kiện áp dụng.

Ngoài ưu đãi về giá, Saigon Co.op tổ chức các hoạt động tri ân tại điểm bán. Trong 2 ngày 30 và 31-10, chương trình hóa trang dành cho khách hàng thành viên được tổ chức tại các siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, kết hợp tặng quà từ các nhãn hàng. Tại quầy thu ngân, một số khách hàng còn có cơ hội nhận phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng trong các khung giờ tri ân.

Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, đa dạng chương trình khuyến mãi và tăng quyền lợi cho hơn 4 triệu khách hàng thành viên. Hoạt động này vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm, vừa giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí.

THÙY DƯƠNG