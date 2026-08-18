Thế giới

Chuyện đó đây

Sản xuất protein sữa bò từ hạt cải

SGGP

Các nhà khoa học tại Đại học Hebrew (Israel) đã tạo ra cây trồng có thể sản xuất beta-casein của bò, loại protein quan trọng với giá trị dinh dưỡng, kết cấu của sữa và sản xuất phô mai.

Các loại cây được trồng phục vụ nghiên cứu (ẢNH: JEAN WEBER/FLICKR)
Các loại cây được trồng phục vụ nghiên cứu (ẢNH: JEAN WEBER/FLICKR)

Nhóm nghiên cứu sử dụng đưa đoạn ADN được thiết kế vào cây Arabidopsis thaliana thuộc họ cải, biến hạt của chúng thành những "nhà máy sinh học" sản xuất protein sữa. Protein thu được có những đặc tính tương tự beta-casein trong sữa bò và có thể kết hợp với dầu thực vật để tạo thành nguyên liệu mới phục vụ sản xuất các sản phẩm sữa hoặc thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Các nhà khoa học trước tiên thử nghiệm công nghệ trên cây Arabidopsis thaliana, sau đó dự kiến áp dụng trên cây rum, một loại cây lấy dầu chịu nóng và cần ít nước, để tiến tới sản xuất protein sữa quy mô thương mại. Hạt cây rum chứa hàm lượng protein và chất béo cao, có thể bảo quản lâu ở nhiệt độ thường, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển và bảo quản lạnh so với sữa tươi. Theo nhóm nghiên cứu, sản xuất và chiết xuất protein bằng cây trồng có thể rẻ hơn đáng kể so với phương pháp lên men chính xác hiện đang dùng để tạo protein sữa không cần chăn nuôi.

VIỆT LÊ

Từ khóa

Arabidopsis thaliana Đại học Hebrew Rum Họ cải Prô-tê-in Sữa bò Dầu thực vật Giá trị dinh dưỡng Nhóm nghiên cứu Pho mát

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