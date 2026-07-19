Du lịch Nhật Bản chuyển mình

Từ những xưởng rèn kiếm cổ xưa nằm sâu trong thung lũng Gifu, đến các cửa hiệu xa xỉ ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản đang chuyển hướng trong cách làm du lịch: kết hợp giữa di sản văn hóa, sự riêng tư và kỹ năng thủ công đỉnh cao để giúp du khách có những trải nghiệm chạm đến chiều sâu văn hóa.

Du khách đến tham quan xưởng chế tác kiếm ở tỉnh Gifu, Nhật Bản. Ảnh: Deeper Japan

Đặt chân đến một vùng nông thôn của tỉnh Gifu, bạn sẽ nghe vang giữa không gian tĩnh mịch tiếng búa đập nhịp nhàng vào thanh thép nóng đỏ. Ở đó, du khách không chỉ là người quan sát, mà còn trực tiếp tham gia vào quy trình rèn kiếm tại các xưởng thủ công truyền thống, cùng với nghệ nhân tìm hiểu về linh hồn của những thanh kiếm Nhật.

Những thanh katana đích thực - một loại kiếm truyền thống của Nhật Bản được các samurai sử dụng trong thời cổ đại và thời phong kiến ​​ở Nhật Bản, ngày nay vô cùng hiếm. Việc tìm hiểu cách chế tạo những thanh kiếm samurai truyền thống này là một phần của chương trình trải nghiệm cá nhân 2 ngày trị giá 40.000USD của Japan Ticket, doanh nghiệp lữ hành cao cấp, tiêu biểu của Nhật Bản.

Theo báo Nikkei Asia, trong chiến lược “thay áo mới” nhằm thu hút nhóm khách hàng thượng lưu đến với các địa phương ít người biết tới, Cơ quan Du lịch Nhật Bản và Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản đã chọn ra 14 khu vực mang đậm bản sắc văn hóa (bao gồm chân núi Phú Sĩ, Niigata, Yamagata...) để đầu tư bài bản, từ cơ sở hạ tầng cho đến chất lượng dịch vụ.

Họ hiểu rằng, du khách thượng lưu không đến Nhật để tìm kiếm sự giống nhau, mà đến để thấy một phần của lịch sử, một phần của tinh hoa thủ công đang dần mai một. Do đó, các vùng nông thôn Nhật Bản được quảng bá như những kho báu ẩn mình, nơi du khách có thể trải nghiệm các hoạt động đặc thù như rèn kiếm, làm gốm, nhuộm chàm, hoặc tham gia vào các lễ hội truyền thống mà không phải chia sẻ không gian với quá đông người.

Không chỉ ở những vùng quê, ngay tại các thành phố lớn, các nhà bán lẻ cũng đang thực hiện một cuộc cách mạng trong tư duy. Bên cạnh mặt hàng đồng hồ cao cấp hấp dẫn hơn so với các thị trường khác nhờ lợi thế đồng yen yếu, những nhà bán lẻ Nhật Bản đã bắt đầu hành trình “bán” câu chuyện và giá trị vĩnh cửu.

Một chai rượu sake từ chỗ chỉ là đồ uống, khi đặt lên kệ, kèm với câu chuyện về cánh đồng lúa, về dòng nước suối trong lành, về kỹ thuật ủ truyền thống được giữ gìn qua bao thế hệ, trở nên có hồn. Nhân viên bán hàng vừa là người giao dịch, vừa là những người hướng dẫn đầy am hiểu, truyền tải trọn vẹn tinh thần “Omotenashi” (nghệ thuật hiếu khách) vào từng sản phẩm.

Qua câu chuyện về kinh tế, nhìn rộng hơn, bằng cách phân tán dòng khách du lịch, Nhật Bản vừa giải bài toán du lịch quá tải, vừa tạo ra động lực kinh tế mới cho các địa phương xa xôi. Sự linh hoạt trong chiến lược của Nhật Bản không chỉ nằm ở cách họ thay đổi sản phẩm, mà ở cách họ trân trọng những giá trị cốt lõi.

Những nghệ nhân làm gốm, những người nấu rượu, những thợ rèn kiếm bỗng trở thành những “đại sứ văn hóa” khiến du khách quay lại nhiều lần, tận hưởng trọn vẹn những giá trị bền vững của địa phương.

HẠNH CHI