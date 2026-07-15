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Drone quét laser giúp cảnh báo sớm núi lửa phun trào

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Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Munich (TUM-Đức) vừa phát triển thành công hệ thống máy bay không người lái (drone) kết hợp tia laser thế hệ mới, giúp cảnh báo sớm núi lửa phun trào.

Drone giúp cảnh báo sớm núi lửa phun trào. Ảnh: Andreas Schmitz/TUM
Drone giúp cảnh báo sớm núi lửa phun trào. Ảnh: Andreas Schmitz/TUM

Hệ thống gồm một thiết bị phát laser tự động trên mặt đất và một drone bay phía trên. Thiết bị ở mặt đất sẽ tự dò tìm, bắn tia laser xuyên qua đám mây khí núi lửa, hướng vào gương phản xạ gắn trên drone ở khoảng cách tối đa 60m.

Dựa vào mức độ suy giảm cường độ ánh sáng phản xạ sau khi đi qua lớp khí, hệ thống xác định nồng độ khí độc với sai số khoảng 5%. Chỉ trong 10-15 phút bay theo lộ trình định sẵn, hệ thống có thể thực hiện tới 3.000 phép đo.

Nhờ thuật toán xử lý dữ liệu kết hợp thông tin sức gió, hệ thống sẽ dựng bản đồ nồng độ khí ở các độ cao khác nhau. Qua đó, tỷ lệ giữa carbon dioxide và sulfur dioxide, dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển của dòng magma ngầm, được phân tích để đưa ra cảnh báo phun trào sớm.

Việc đo từ trên cao giúp giảm nhiễu từ đất và thảm thực vật, cho dữ liệu chính xác hơn; đồng thời các nhà nghiên cứu không phải tiếp cận trực tiếp vùng khí độc gần miệng núi lửa, nơi nhiệt độ có thể lên tới 1000C-1400C.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Drone Sulfur dioxide Magma Phép đo Khí độc Tia laser Carbon dioxide Sai số Phản xạ Định sẵn

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