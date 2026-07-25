Máy in 3D sử dụng sợi in graphene

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ vừa phát triển thành công hệ thống in 3D tiên tiến có khả năng sử dụng sợi in chứa graphene, mở ra triển vọng mới cho việc sản xuất các linh kiện điện tử và vật liệu siêu bền, siêu nhẹ.

Một thiết bị bay không người lái sản xuất từ sợi in graphene (ẢNH: INTERSRTING ENGINEERING)

Đột phá này đến từ việc tối ưu hóa quy trình xử lý vật liệu graphene, một dạng cấu trúc carbon dày chỉ một lớp nguyên tử, nổi tiếng với độ bền gấp hàng trăm lần thép cùng khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt cực kỳ vượt trội.

Trước đây, việc đưa graphene vào công nghệ in 3D gặp rất nhiều thách thức do vật liệu dễ bị vón cục và khó duy trì cấu trúc liên kết ổn định trong quá trình đùn sợi in. Hệ thống máy in 3D mới đã giải quyết rào cản này bằng cách phối trộn graphene với các hợp chất polymer đặc biệt, tạo ra loại sợi in đồng nhất mà không làm mất đi các đặc tính cơ - điện ưu việt của graphene.

Thiết bị mới cho phép chế tạo các cấu trúc phức tạp với độ chính xác cao, đồng thời truyền dẫn đặc tính dẫn điện và chịu lực trực tiếp vào từng lớp in của sản phẩm. Việc thương mại hóa máy in 3D sợi graphene được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như hàng không vũ trụ, ô tô, điện tử, thiết bị thông minh và y sinh.

PHƯƠNG NAM