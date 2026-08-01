Australia chế tác thỏi vàng lớn nhất thế giới

Ngày 1-8, xưởng đúc tiền Perth Mint ở bang Tây Australia thông báo, đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là đơn vị chế tác thỏi vàng lớn nhất thế giới.

Thỏi vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: ABC NEWS MYA KORDIC

Theo kênh ABC News, thỏi vàng nặng 521,2kg, đạt độ tinh khiết 99,999%, cao hơn tiêu chuẩn phổ biến hiện nay của ngành là 99,99%. Ông Paul Graham, Giám đốc điều hành Perth Mint, tuyên bố việc tinh luyện vàng đạt mức tinh khiết 5 số 9 là thành tựu mà rất ít cơ sở trên thế giới có thể thực hiện.

Thỏi vàng mới đã vượt xa thành tích trước đó của một xưởng đúc tiền tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất, nơi chế tác thỏi vàng nặng 300kg vào năm 2024.

Perth Mint ra mắt thỏi vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: ABC NEWS MYA KORDIC

Hơn 35 chuyên gia tham gia dự án, trong khi đại diện của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới có mặt để giám sát toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 3 ngày.

Thỏi vàng được đặt tên là “People's Bar” (Thỏi vàng của mọi người). Trong thời gian tới, thỏi vàng sẽ được trưng bày tại Perth Mint cùng đồng tiền vàng nặng 1 tấn từng lập kỷ lục thế giới năm 2011.

PHƯƠNG NAM