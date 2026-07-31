Dung dịch ngăn sâu răng

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III do Đại học Michigan (Mỹ) dẫn đầu cho thấy dung dịch silver diamine fluoride (dung dịch diamine fluoride bạc - SDF) 38% có khả năng chặn đứng tình trạng sâu răng sữa mà không cần các bước khoan, tiêm tê hay gây tê để trám hoặc nhổ.

Dung dịch SDF 38% giúp ngăn sâu răng. Ảnh: CDM

Sâu răng là bệnh mạn tính phổ biến nhất ở trẻ em, ảnh hưởng đến hơn 40% trẻ tại Mỹ và thường gây đau, nhiễm trùng hoặc phải phẫu thuật. Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics (Mỹ), các nhà khoa học đã thử nghiệm SDF trên 830 trẻ dưới 6 tuổi. Kết quả cho thấy việc bôi dung dịch này 6 tháng một lần giúp dừng tiến trình sâu răng trên hơn một nửa số răng sữa được điều trị.

SDF vốn được dùng giảm nhạy cảm răng từ năm 2014, nhưng nghiên cứu quy mô lớn này cung cấp bằng chứng lâm sàng quan trọng để Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) xem xét phê duyệt SDF làm thuốc điều trị sâu răng chính thức. Nhược điểm duy nhất là SDF sẽ làm vùng răng sâu bị đổi sang màu đen vĩnh viễn. Tuy nhiên, kết quả này mở ra cơ hội điều trị sâu răng rộng rãi, giá rẻ và dễ tiếp cận hơn cho cộng đồng.

HUY QUỐC