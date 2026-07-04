Tạo ra tế bào từ các thành phần hóa học không có sự sống

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kate Adamala, chuyên gia sinh học tổng hợp tại Đại học Minnesota (Mỹ), đứng đầu đã lần đầu tiên tạo ra một tế bào tổng hợp hoàn toàn từ các thành phần hóa học không có sự sống.

Tế bào tổng hợp từ các thành phần hóa học không có sự sống (ẢNH: MSN)

Tế bào được đặt tên là SpudCell (lấy cảm hứng từ vệ tinh Sputnik - biểu tượng mở đầu kỷ nguyên chinh phục không gian), có khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, phát triển và phân chia tương tự các vi khuẩn đơn bào, dù vẫn còn đơn giản và dễ bị tổn thương hơn tế bào tự nhiên.

Theo bà Kate Adamala, nhóm nghiên cứu biết chính xác mọi thành phần cấu tạo nên tế bào, từ loại phân tử đến nồng độ hóa học, qua đó có thể chủ động điều chỉnh và lập trình tế bào cho các mục đích nghiên cứu hoặc ứng dụng khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng thành tựu này có thể giúp giải đáp những câu hỏi cơ bản về nguồn gốc của sự sống, đồng thời tạo nền tảng phát triển các công nghệ mới như sản xuất thuốc điều trị ung thư, chế tạo vật liệu sinh học, hấp thụ khí carbon hoặc sản xuất các hợp chất hóa học thân thiện với môi trường.

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