Khí hậu vẽ lại bản đồ du lịch

Những đợt nắng nóng kéo dài, cháy rừng, lũ quét và quá tải tại các điểm đến nổi tiếng trong mùa hè 2026 đang thúc đẩy xu hướng mới, khi du khách lựa chọn nơi mát mẻ hơn, đi vào mùa thấp điểm và tìm đến các điểm đến ít đông đúc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, khiến các đợt sóng nhiệt gần như trở thành hiện tượng thường niên. Trong bối cảnh đó, khái niệm “coolcation” (kỳ nghỉ tại các điểm đến có khí hậu mát mẻ) từ một xu hướng nhỏ đã trở thành lựa chọn phổ biến. Thay vì đổ về vùng Địa Trung Hải vào tháng 7 và tháng 8 như nhiều năm trước, du khách chuyển sang Bắc Âu, như Ireland, Na Uy, Phần Lan, Iceland hoặc các vùng núi cao để tận hưởng thời tiết dễ chịu.

Du khách tham quan vách đá Cliffs of Moher, Ireland, nơi nhiệt độ mùa hè khoảng 15-20 độ C.

﻿Ảnh: independent.ie

Báo cáo của Ủy ban Du lịch châu Âu cho thấy, 81% người châu Âu được hỏi cho biết biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch; trong đó 15% chủ động tìm điểm đến mát hơn và 14% tránh những khu vực thường xuyên xảy ra nắng nóng cực đoan.

Không chỉ thay đổi địa điểm, thời gian du lịch cũng đang được điều chỉnh đáng kể. Khảo sát được tờ Nation Thailand dẫn lại cho thấy, phân nửa số du khách sẵn sàng dịch chuyển kỳ nghỉ sang các tháng 9 và 10, thay vì cao điểm tháng 7 và 8 nhằm tránh nắng nóng và tình trạng quá tải. Nhiều người cũng lựa chọn lưu trú tại những thành phố vệ tinh hoặc điểm đến ít nổi tiếng thay cho Barcelona, Venice hay Santorini, nơi thường xuyên đối mặt với hiện tượng quá tải du lịch.

Chẳng hạn, tại Ireland, lượng khách quốc tế trong những tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 30% khi quốc gia này trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ khí hậu ôn hòa hơn so với phần lớn châu Âu. Biến đổi khí hậu cũng đang làm thay đổi cách doanh nghiệp lữ hành thiết kế sản phẩm.

Hãng lữ hành Intrepid Travel, Australia, cho biết nhu cầu đối với các tour châu Âu vào mùa xuân và đầu thu tăng mạnh, trong khi tháng 5 được dự báo sẽ trở thành thời điểm được khách quốc tế lựa chọn nhiều hơn mùa hè truyền thống. Các công ty cũng điều chỉnh lịch trình, hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa, tăng thời gian nghỉ tại những điểm có bóng mát hoặc gần nguồn nước, đồng thời bổ sung hướng dẫn ứng phó với nắng nóng cho du khách.

Nhiều địa phương coi việc phân tán dòng khách là giải pháp giảm áp lực lên hạ tầng. Thay vì quảng bá những biểu tượng du lịch đã quá nổi tiếng, các chiến dịch xúc tiến đang hướng du khách đến những thị trấn nhỏ, khu vực ngoại ô hoặc các tuyến du lịch mới. Cách tiếp cận này vừa góp phần giảm hiện tượng quá tải du lịch, vừa tạo thêm nguồn thu cho những địa phương trước đây ít được biết đến.

Các nền tảng đặt phòng cũng ghi nhận sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn của khách hàng. Theo Báo cáo Du lịch bền vững 2026 của Booking.com, số đêm lưu trú tại các cơ sở đạt chứng nhận phát triển bền vững đã vượt 100 triệu trong năm 2025. Điều này cho thấy du khách không chỉ quan tâm đến giá cả hay tiện nghi mà còn chú trọng hơn đến yếu tố môi trường, khả năng thích ứng của điểm đến trước các rủi ro khí hậu.

Giới chuyên gia nhận định sự dịch chuyển này mới chỉ ở giai đoạn đầu. Khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục tăng, mùa du lịch truyền thống có thể được kéo dài sang mùa xuân và mùa thu, trong khi những điểm đến có khí hậu ôn hòa sẽ hưởng lợi nhiều hơn.

VIỆT LÊ tổng hợp