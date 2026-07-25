Khủng bố trong kỷ nguyên AI

Không chỉ sử dụng internet để tuyên truyền và tuyển mộ, các tổ chức cực đoan còn khai thác trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa, máy bay không người lái (UAV), nền tảng liên lạc vệ tinh và nhiều công cụ số khác để gây quỹ, phát tán nội dung cực đoan và lên kế hoạch tấn công.

Trước đó, trong báo cáo mang tên Beneath the Surface (tạm dịch: Ẩn dưới bề mặt) công bố đầu tháng 7, Văn phòng Chống khủng bố LHQ (UNOCT) và Viện Nghiên cứu tội phạm và tư pháp liên vùng LHQ (UNICRI) cảnh báo các tổ chức khủng bố không cần tự xây dựng năng lực tấn công mạng mà có thể mua hoặc thuê các công cụ trên trang web đen. Nhờ đó, ngay cả các nhóm cực đoan có nguồn lực hạn chế cũng có thể tiếp cận mã độc, hạ tầng tấn công và công cụ đánh cắp dữ liệu với chi phí thấp.

Theo các chuyên gia, AI đang làm thay đổi phương thức hoạt động của các nhóm khủng bố, giúp chúng tạo nội dung tuyên truyền nhanh hơn, cá nhân hóa thông điệp hiệu quả hơn trên môi trường trực tuyến. Thanh thiếu niên là nhóm đối tượng dễ bị tác động khi các phần tử cực đoan khai thác mạng xã hội, trò chơi điện tử để lôi kéo và tuyển mộ. Bên cạnh đó, những dòng tiền kỹ thuật số xuyên biên giới, khả năng che giấu danh tính khiến việc truy vết và ngăn chặn nguồn tài chính bất hợp pháp trở nên phức tạp hơn.

Trong tuyên bố chung hồi tháng 6, liên minh tình báo Five Eyes gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand cũng cảnh báo các mô hình AI có khả năng hỗ trợ tấn công hệ thống quốc phòng và an ninh thông tin của chính phủ có thể xuất hiện trong thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng, cuộc chiến chống khủng bố cần chuyển sang giai đoạn mới. Trong đó, hợp tác quốc tế, chia sẻ dữ liệu, kiểm soát dòng tiền số, giám sát nội dung cực đoan trực tuyến và nâng cao năng lực ứng phó với AI là những ưu tiên quan trọng.

HẠNH CHI