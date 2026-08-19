Sáng kiến nâng chất lượng cung cấp điện, nước

Những điểm bể được phát hiện kịp thời, đường ống hiện lên trên bản đồ số, một thiết bị thử nghiệm được cải tiến để công việc an toàn, hiệu quả hơn... - những sáng kiến của người lao động ngành điện, ngành nước đang góp phần để TPHCM vận hành ổn định, phát triển. Đó cũng là dấu ấn trong hành trình nghề nghiệp của những cá nhân được đề cử trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 26 năm 2026.

Dám chấp nhận thất bại

Có những đêm, khi nhận thông tin của đồng nghiệp về một điểm bể đường ống cấp nước trên đường Vĩnh Khánh (phường Khánh Hội), chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật mạng lưới, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè (đơn vị thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), lại một mình chạy xe máy từ phường Đông Hưng Thuận đến hiện trường. Quãng đường gần 20km không phải điều chị bận tâm, bởi với người làm công tác kỹ thuật mạng lưới, muốn tìm được lời giải cho bài toán thất thoát nước (TTN) phải bắt đầu từ thực tế.

Anh Nguyễn Minh Nhựt thực hiện công tác cấu hình relay bảo vệ hệ thống điện. ẢNH: CẨM TUYẾT

Hơn 11 năm công tác trong ngành cấp nước, chị Hiếu cùng đồng nghiệp luôn trăn trở với câu hỏi: Một thành phố thất thoát bao nhiêu nước trước khi chúng ta nhận ra? Từ đó, giảm tỷ lệ TTN được chị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, bởi nếu kiểm soát tốt TTN, ngành cấp nước có thể tiết kiệm chi phí sản xuất, hạn chế lãng phí tài nguyên nước, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong 4 năm, từ những chuyến đi hiện trường, những lần thử nghiệm chưa đạt yêu cầu và không ít lần phải thay đổi cách làm, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu cùng đồng nghiệp từng bước hoàn thiện sáng kiến “Xác định tỷ lệ TTN theo giải pháp kỹ thuật tại các tiểu vùng (DMA)”. Sáng kiến được áp dụng vào thực tế, giúp xác định nhanh điểm bể và tỷ lệ TTN tại từng tiểu vùng DMA trên địa bàn quản lý, qua đó đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Riêng sáng kiến này đã làm lợi cho đơn vị hơn 2,5 tỷ đồng/năm. Theo chị Hiếu, trong quá trình cấp nước, nước sạch có thể thất thoát trên hệ thống đường ống, thất thoát do thiết bị đo đếm không chính xác hoặc phát sinh từ những sai sót trong lập hóa đơn và các khâu quản lý khác. Vì vậy, việc xác định đúng nguyên nhân, vị trí và mức độ thất thoát có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng kế hoạch giảm TTN.

Nếu lời giải của chị Hiếu bắt đầu từ những điểm bể ngoài thực địa, thì với chị Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty CP Cấp nước Trung An, lại nằm trong dữ liệu. Do mạng lưới cấp nước chủ yếu là những đường ống nằm dưới lòng đất, trước đây muốn xác định vị trí, phạm vi ảnh hưởng phải dựa vào hồ sơ và kinh nghiệm của nhân viên. Với việc ứng dụng công nghệ, những đường ống tưởng như “vô hình” ấy ngày nay có thể được nhìn thấy trên bản đồ số, dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Trong 5 năm qua, kế thừa những sáng tạo của các thế hệ đi trước, chị Yến cùng đồng nghiệp có 11 sáng kiến, làm lợi cho đơn vị hơn 4,5 tỷ đồng/năm. Hầu hết sáng kiến được đưa vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và chất lượng phục vụ khách hàng. Trong số đó, chị Yến tâm đắc với sáng kiến “Ứng dụng GIS vào công tác quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các phòng, ban, đội trong công ty”.

Từ thực tế quản lý, chị Yến nhận thấy dữ liệu mạng lưới cấp nước được chuyển đổi từ AutoCAD sang hệ thống TAWAGIS còn tồn tại những sai sót, chưa đồng bộ. Khi xảy ra sự cố, chưa xác định chính xác phạm vi ảnh hưởng và số lượng khách hàng bị tác động. Điều này có thể dẫn đến mất nước cục bộ, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân và chất lượng dịch vụ. Sau nhiều ngày trăn trở, chị cùng đồng nghiệp xây dựng giải pháp “Ứng dụng GIS trong quản lý mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng”. Với giải pháp này, khi có sự cố, dữ liệu số giúp xác định danh sách khách hàng có thể bị ảnh hưởng, từ đó công ty chủ động thông báo để người dân sắp xếp sinh hoạt. Không chỉ vậy, việc số hóa vùng sự cố và xác định chính xác phạm vi đóng van giúp thu hẹp khu vực bị ảnh hưởng, hạn chế tình trạng nhiều khách hàng phải tạm ngưng sử dụng nước dù không nằm trong vùng sự cố.

Để mỗi thao tác kỹ thuật hiệu quả hơn

Gần 24 năm gắn bó với Công ty Thí nghiệm điện lực TPHCM (Tổng Công ty Điện lực TPHCM), anh Nguyễn Minh Nhựt, kỹ sư thuộc Đội Relay, luôn tìm cách cải tiến công việc từ những thao tác kỹ thuật hàng ngày. Một trong những sáng kiến nổi bật của anh là “Bộ hỗ trợ thử nghiệm hệ thống làm mát máy biến áp phân phối”, được áp dụng từ năm 2024 đến nay.

Theo anh Nhựt, máy biến áp là thiết bị quan trọng trong quá trình truyền tải và phân phối điện. Bên cạnh hệ thống điều khiển và relay bảo vệ, hệ thống làm mát có vai trò giảm nhiệt độ, góp phần ngăn ngừa sự cố và bảo đảm máy biến áp vận hành hiệu quả... Qua thực tế công việc, anh Nhựt nhận thấy phương pháp thử nghiệm hệ thống làm mát trước đây còn những hạn chế. Vì vậy, anh nghiên cứu, chế tạo bộ hỗ trợ thử nghiệm. Anh Nhựt chia sẻ, thiết bị mới giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời có thiết kế gọn nhẹ, đơn giản, an toàn, thuận tiện vận chuyển và thực hiện công tác tại hiện trường.

Không chỉ tìm tòi để nâng cao hiệu quả công việc của mình, hàng năm, anh Nhựt còn tham gia hỗ trợ, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, công nhân mới tại đơn vị. Trong quá trình hướng dẫn, anh đưa ra những tình huống thực tế, sự cố thường gặp và kinh nghiệm xử lý đã tích lũy. Sau phần hướng dẫn, nhân viên mới được trực tiếp thực hiện công việc dưới sự giám sát của anh và đồng nghiệp, qua đó giúp người học nhanh chóng làm quen với công việc, hạn chế sai sót và nâng cao tính chủ động.

* Chị TRẦN THỊ THU THƯƠNG (ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM): Chất lượng phục vụ được nâng lên Điện, nước là những nhu cầu thiết yếu nên người dân cảm nhận rất rõ khi chất lượng phục vụ được nâng lên. Trước đây, mỗi khi xảy ra sự cố điện, nước, điều chúng tôi quan tâm nhất là bao lâu sẽ được khắc phục để sinh hoạt, làm việc không bị gián đoạn. Nay, cùng với việc đầu tư, nâng cấp hệ thống, nhiều giải pháp mới được áp dụng trong vận hành, quản lý và chăm sóc khách hàng, góp phần giúp việc cung ứng ngày càng ổn định, xử lý sự cố kịp thời hơn. Người dân cũng thuận tiện hơn khi phản ánh, tra cứu thông tin và thực hiện các dịch vụ liên quan trên môi trường số. Những sáng kiến của người lao động bắt đầu từ những việc rất cụ thể trong công việc hàng ngày, nên khi được áp dụng vào thực tế đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đó cũng là điều người dân dễ cảm nhận và trân trọng. * Ông DƯƠNG VĂN HÒA, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nhà Bè: Ủng hộ các sáng kiến của người lao động Công ty CP Cấp nước Nhà Bè luôn quan tâm, lấy nguồn nhân lực làm trung tâm trong các chiến lược hoạt động; xây dựng môi trường để mỗi cá nhân được sáng tạo, học hỏi và phát triển nghề nghiệp. Công ty khuyến khích, ủng hộ các sáng kiến cải tiến của người lao động để đưa vào thực tiễn, đồng thời có cơ chế khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích tinh thần sáng tạo. Nhờ những sáng kiến của chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu và các thành viên công ty, công tác giảm TTN tại đơn vị có chuyển biến rõ rệt: từ 16,58% năm 2021 xuống còn 9,17% tính đến tháng 7-2026.

THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT