Hà Nội và TPHCM dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo

Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia năm 2026, sáng 4-10, Bộ KH-CN công bố kết quả Chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) năm 2026, nhằm cung cấp căn cứ, bằng chứng để các địa phương ban hành và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ĐMST.

PII cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH-CN và ĐMST của từng địa phương. Qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH-CN và ĐMST của từng địa phương, giúp cấp lãnh đạo địa phương có cơ sở để xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp.

Trao chứng nhận PII năm 2026 cho các địa phương dẫn đầu tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

PII năm 2026 có tổng cộng 52 chỉ số thành phần, chia làm 7 trụ cột. Trong đó, 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH-CN và ĐMST, gồm: thể chế; vốn con người và nghiên cứu và phát triển; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của KH-CN và ĐMST vào phát triển kinh tế - xã hội, gồm: sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động.

Bảng thứ hạng và điểm số PII 2026 của các địa phương

Dữ liệu phục vụ xây dựng PII 2026 được thu thập từ 2 nguồn chính: Từ số liệu thống kê, quản lý nhà nước được công bố chính thức từ các bộ, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức ở Trung ương (40/52 chỉ số); do địa phương cung cấp kèm theo minh chứng (12/52 chỉ số).

Qua phân tích và đánh giá PII 2026, Hà Nội tiếp tục là địa phương có điểm số cao nhất, 63,8 điểm, xếp hạng 1. Kế đến là TPHCM với 58,3 điểm, xếp thứ 2. Cao Bằng là địa phương có điểm số thấp nhất, đạt 21,22 điểm, xếp hạng 34. Đây là năm thứ tư liên tiếp Hà Nội giữ vị trí đứng đầu cả nước về xếp hạng PII.

Trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TPHCM, TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh, TP Huế, TP Đà Nẵng; có 6 địa phương ở khu vực miền Bắc, 2 địa phương ở khu vực miền Trung, 2 địa phương ở khu vực miền Nam.

Điểm số PII 2026 của 10 địa phương dẫn đầu

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nghiên cứu - phát triển, số tổ chức KH-CN, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu - phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST và các đầu ra về tài sản trí tuệ... TPHCM dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số đầu vào như: tổ chức KH-CN, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu - phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST, doanh nghiệp mới thành lập...

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