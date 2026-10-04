Mưa ở TPHCM và Nam bộ gia tăng từ ngày 7-10

Theo phân tích của chuyên gia khí tượng, dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông, có trục đi qua khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ, tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh, thành phía Nam trong những ngày tới.

Ảnh radar thời tiết lúc 5 giờ 50 phút ngày 4-10. Nguồn: Trung tâm Mạng lưới khí tượng - thủy văn Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày 4-10, Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Từ ngày 7-10, mưa có xu hướng gia tăng.

Theo chuyên gia khí tượng, nguyên nhân là do dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động mạnh hơn và hạ trục xuống phía Nam. Khi hình thế này tác động rõ hơn, mưa có thể xuất hiện từ buổi sáng trong một số ngày.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định dải hội tụ nhiệt đới sẽ tác động đến thời tiết Nam bộ trong những ngày tới.

Tại TPHCM, ngày 4-10 mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện, chủ yếu vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, Hà Nội chuyển lạnh Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ sáng 5-10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội, khiến thời tiết chuyển lạnh. Từ đêm 4-10 đến sáng 5-10, Hà Nội có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ tại Hà Nội ngày 5-10 giảm, nhiệt độ cao nhất khoảng 27 độ C, thấp nhất khoảng 22 độ C. Không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế. Từ đêm 4-10, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi còn 14-17 độ C.

PHÚC HẬU