Hồ Trị An xả nước ngày thứ 4 liên tiếp

Ngày 4-10, Công ty Thủy điện Trị An (phường Trị An, TP Đồng Nai) tiếp tục điều tiết nước hồ chứa, với tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sông Đồng Nai khoảng 1.697m³/giây. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả nước.

Theo Công ty Thủy điện Trị An, từ ngày 1-10 đến nay, hồ liên tục được điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua đập tràn để điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.

Hồ thủy điện Trị An (TP Đồng Nai) xả nước ngày thứ 4 liên tiếp. Ảnh: PHÚ NGÂN

Cụ thể, ngày 1-10, lưu lượng xả qua đập tràn được tăng từ 146m³/giây lên 288m³/giây từ 13 giờ và tiếp tục lên 423m³/giây từ 16 giờ. Tổng lượng nước xuống hạ du theo các mức xả dự kiến từ 748-1.088m³/giây và 883-1.223m³/giây, tùy phương thức huy động các tổ máy phát điện.

Ngày 2-10, lưu lượng xả qua đập tràn tiếp tục tăng lên 610m³/giây, tổng lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 1.070-1.410m³/giây.

Đến ngày 3-10, Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục nâng lưu lượng xả qua đập tràn lên 762m³/giây lúc 13 giờ và 915m³/giây lúc 15 giờ. Cùng với lượng nước qua tua-bin phát điện, tổng lưu lượng xuống hạ du có thời điểm lên tới khoảng 1.715m³/giây.

Đây là ngày thứ 4 liên tiếp hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả nước. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Ngày 4-10, tổng lưu lượng nước xuống hạ du được ghi nhận khoảng 1.697m³/giây, thấp hơn mức cao nhất ngày trước đó nhưng vẫn ở mức cao.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, lưu lượng xả có thể tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa. Chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin để có phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn.

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PHÚ NGÂN