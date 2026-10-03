Xã hội

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại TP Cần Thơ

SGGPO

Chiều 3-10, tại TP Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Cần Thơ kiến nghị nhiều nội dung như cần có giải pháp để bảo vệ thanh thiếu niên trước các thông tin lệch lạc, xấu độc trên không gian mạng

Cử tri cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối, logistics, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số cho TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL; đẩy nhanh hoàn thiện công tác số hóa bản đồ địa chính nhằm tạo thuận tiện cho công tác quản lý nhà nước, hạn chế các phát sinh tranh chấp, khiếu kiện trong dân…

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Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao các kiến nghị, đề xuất rất xác đáng, tâm huyết của cử tri TP Cần Thơ, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn, đóng góp ý kiến để phục vụ cho sự phát triển của TP Cần Thơ nói riêng và đất nước nói chung.

Liên quan đến an toàn trên không gian mạng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết vấn đề này đang được các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế pháp lý, quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người dân cũng như thanh thiếu niên.

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Cử tri TP Cần Thơ nêu các đề xuất, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ

Đối với công tác số hóa dữ liệu, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cần có sự chung tay tham gia của người dân để tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, xã hội số, công dân số.

Về phía TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thành phố tiếp tục phân tích, đánh giá từng lĩnh vực, xác định rõ tiềm năng, lợi thế để có định hướng tập trung phát triển; quan tâm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là các dự án kéo dài cần giải quyết dứt điểm, sớm đưa các công trình vào hoạt động, tạo thêm nguồn lực để phát triển.

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TUẤN QUANG

Từ khóa

Nguyễn Duy Ngọc Trưởng ban Tổ chức Trung ương tiếp xúc cử tri Kỳ họp thứ hai Cần Thơ

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