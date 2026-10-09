SASCO kiện toàn HĐQT, hoàn thiện quản trị để chuẩn bị chuyển sàn HOSE

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của SASCO đã bầu bổ sung ông Dư Kim Thăng vào HĐQT, đồng thời thông qua sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị, chuẩn bị cho lộ trình chuyển giao dịch cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐQT chúc mừng ông Dư Kim Thăng trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty SASCO

Ngày 8-10, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, UPCoM: SAS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, thông qua các nội dung về kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và cập nhật hệ thống văn bản quản trị công ty.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hùng Cường, đồng thời bầu bổ sung ông Dư Kim Thăng vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đại hội, HĐQT SASCO gồm 5 thành viên.

Ông Dư Kim Thăng hiện là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của SASCO. Trước khi đảm nhiệm cương vị này, ông có nhiều năm trực tiếp quản lý, điều hành Cảng hàng không Côn Đảo.

Tại đại hội, HĐQT SASCO ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của ông Nguyễn Văn Hùng Cường trong thời gian công tác tại công ty; bày tỏ tin tưởng ông Dư Kim Thăng cùng ban điều hành sẽ phát huy nền tảng hiện có, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với kiện toàn nhân sự, đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cùng 3 quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Theo SASCO, việc cập nhật các văn bản này dựa trên quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu thực tiễn hoạt động và lộ trình chuyển giao dịch cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE, nhằm hoàn thiện khung quản trị theo tiêu chuẩn công ty niêm yết.

“Định hướng chiến lược và mọi cam kết của SASCO đối với Quý Cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng luôn được giữ vững và thực hiện nhất quán”, Chủ tịch HĐQT SASCO Nguyễn Hạnh nhấn mạnh.

Việc kiện toàn nhân sự và cập nhật hệ thống quản trị được thực hiện cùng quá trình triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo doanh nghiệp, đây là bước chuẩn bị cho lộ trình chuyển sàn, nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông, các bên liên quan.

LÊ XUÂN